Habla procuradora Margarita Cabello: 'Siempre he sido independiente'

La exmagistrada y exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco se convirtió el viernes en la primera mujer en llegar a la cabeza de la Procuraduría General de la Nación. En entrevista con EL TIEMPO, Cabello responde a quienes han puesto en duda su independencia del Gobierno y marca sus prioridades.



¿En su primera impresión al asumir el cargo qué es lo que más le preocupa?



El tema de la vacunación, el proceso de cómo se va a realizar en el país es una de las cosas que más me preocupa, es un asunto de la mayor importancia para el país.



¿Cuáles serán sus prioridades?



Llegamos a la Procuraduría en un momento en el que el desempleo, la inseguridad, la pobreza están afectando a muchas familias, y mis preocupaciones van a ser precisamente esas: las preocupaciones reales de la gente. Los colombianos esperan resultados de los funcionarios públicos y nosotros tenemos que trabajar para que esos resultados se den.



¿Cómo se seguirán ejerciendo los controles sobre los contratos de la pandemia y de vacunación?



En el proceso de vacunación vamos a trabajar para que todo salga bien. Yo pienso que ese es el mayor desafío que tenemos en el momento. Hay que hacer todo lo que sea posible desde el punto de vista institucional nuestro para que los colombianos reciban su vacuna de manera equitativa, sin privilegios y de acuerdo con las prevalencias establecidas. Ahora, las investigaciones que ya están en marcha deben continuar, indudablemente.



¿Insistirá en la entrega de los contratos de vacunas?



El conocimiento que yo tengo es que la Procuraduría ya tiene copia de los contratos desde mediados de diciembre. Tengo entendido que esos contratos están sujetos a acuerdos de confidencialidad. Ya llegaremos y miraremos todo eso.



El país debe reformar las normas para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, en cumplimiento de lo que ha dicho la Corte IDH en el caso Petro. ¿Cómo se va a hacer esa transición?



Vamos a trabajar con el Congreso para adoptar los criterios de la Corte Interamericana. Lo haremos siempre buscando que las violaciones de la ley cometidas por los funcionarios elegidos popularmente no queden en la impunidad. Vamos a acatar la sentencia, tenemos que acatarla, pero sin debilitar la capacidad que tiene la Procuraduría para sancionar a los funcionarios que violen la ley. Ese es el reto y hay que hacerlo.



Su antecesor ya presentó un proyecto...



Yo vengo trabajando desde que me eligieron en un proyecto nuestro que hemos socializado y con el que vamos a reforzar la importancia de la Procuraduría. Vamos a ponerla más robusta si es posible y analizaremos en su momento el proyecto del exprocurador Carrillo. Ya tendremos la oportunidad de mirarlo y analizarlo.



Pero ¿usted trae su idea?



Claro, es responsabilidad mía desde que me nombraron estudiar la sentencia, profundizarla y buscar soluciones, oyendo conceptos jurídicos que sean lo mejor para robustecer la Procuraduría, no para debilitarla.



Desde su elección se han escuchado voces que advierten de su cercanía con el Gobierno, del cual fue ministra. ¿Cómo va a garantizar independencia frente el Ejecutivo?



La verdad es que la independencia siempre se garantiza y se demuestra con las acciones. Yo siempre he sido independiente, los que tenemos experiencia como jueces siempre hemos sabido lo que significa la independencia. Eso está dentro de nuestra formación, dentro del espíritu de lo que es ser un funcionario judicial, conocemos el valor de ese principio que es la independencia y no voy a cambiar ahora luego de 35 años de estar actuando de esa manera.

Margarita Cabello en su posesión. Foto: Presidencia

¿Puede asegurar que va a actuar con independencia del Gobierno?



Sí, lo he hecho siempre, la independencia la he demostrado siempre, en toda mi vida y el ser mujer me da un refuerzo en ese sentido. Mis actuaciones demostrarán mi independencia hacia el futuro, así como lo han demostrado en el pasado.

¿Usted cree que en las críticas a su elección hay intereses políticos?



No, pienso que pueden ser opiniones de personas que no conocen mi formación judicial y el actuar independiente y autónomo que he tenido toda mi vida.



Muchos consideran que el Ministerio Público debe dejar de ser parte en los procesos penales. ¿Qué opina?



La intervención en los procesos penales hace parte de la misionalidad de la Procuraduría. El procurador del caso actúa en interés de la sociedad, no interviene en favor de una u otra parte, y por eso debe continuar. Alguien debe defender el interés público y el de la ciudadanía en las actuaciones penales.



¿Qué puede esperar el país de casos como el del senador Eduardo Pulgar, el del general Atehortúa y el del director de La Modelo por la muerte de 24 presos en esa cárcel?



El país puede y debe esperar en estos y todos los demás casos actuaciones objetivas, actuaciones respetuosas del debido proceso, y además del respeto de la presunción de inocencia. Siempre aplicando la ley con la firme contundencia que la misma ley establece, lo que he hecho siempre como juez.

¿Qué responde a los señalamientos sobre su supuesta cercanía con el senador Pulgar?



En toda mi vida pública, que ya es extensa, he conocido muchísimas personas y más en mi región, que es la Costa. Pero lo que sí puedo decir es que no soy cómplice de ninguna de ellas y eso se va a verificar en las decisiones que tome en todos los casos en los que tenga que participar, siempre miraré la ley, miraré las norma y actuaré de acuerdo con ellas.



¿Hay algún caso en el que va a tener que declararse impedida?



No tengo conocimiento de los procesos todavía, yo oigo lo que dicen del proceso de Pulgar, del general Atehortúa, esos casos tengo que mirarlos desde la visión de la Procuraduría: si están en mi despacho, si van a ser de mi competencia. Pero siempre, sea el que sea, analizaré la situación de competencia, de impedimento dentro de los parámetros legales de manera objetiva y de manera seria. Si hay que declararse impedida, me declararé, siempre bajo las normas, no por lo que digan en la calle, o por lo que digan las demás personas.



El último año ha sido de fuertes cuestionamientos a la Policía y el Ejército por casos de corrupción y de abusos. ¿Cuáles serán sus directrices frente a ese tipo de casos?



Todos los casos habrá que evaluarlos, mirarlos de forma objetiva, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y ceñidos a la ley y la Constitución, de forma serena y objetiva. Todos los casos serán llevados de acuerdo con la misma línea de conducta que siempre he aplicado en el ejercicio de mis funciones públicas.



Viene un año electoral: ¿cómo se van a garantizar el control de los recursos y el comportamiento de los funcionarios?



La idea es trabajar para que, mediante advertencias, utilizando una de las funciones misionales de la Procuraduría que es la preventiva, podamos anticiparnos a comportamientos que puedan tener propósitos ilegales. Con la función disciplinaria sancionaremos contundentemente si alguien incurre en comportamientos indebidos en estos procesos electorales. Intervendremos en todo lo que sea necesario, primero, acompañando el proceso, y si hay que aplicar sanción, se hará con la dureza y la contundencia que se requiera.

Esto con todos los partidos…



A cualquiera. Como Procuradora, actuaré. El que actúe indebidamente tiene que asumir las consecuencias, ahí no se puede actuar de otra manera.



Usted es la primera mujer en el cargo. ¿Qué retos adicionales le suma eso? ¿Su equipo cómo va a ser?



Indudablemente nos toca seguir rompiendo los techos de cristal, seguir mostrando la necesidad de conquistar espacios a los que no habíamos llegado, como este, y tengo la responsabilidad de enviar un mensaje a estas generaciones de mujeres en el sentido de que no hay límites, que podemos llegar a donde queramos y que el país necesita de nuestra visión y compromiso de mejoramiento en muchos sectores.



Es un desafío de hacer las cosas bien para que después de mí puedan llegar con tranquilidad muchísimas más mujeres. Y le digo algo más: mi equipo va a tener mucha presencia femenina, es lo que yo quiero.



