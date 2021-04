Procuraduría, a favor del fallo que desautoriza curules a las víctimas

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional aprobar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que se niega la solicitud del senador Roy Barreras para que se otorguen 16 curules a las víctimas del conflicto.

El Ministerio Público señaló que la solicitud de Barreras "no tiene la vocación de reparar a las víctimas". Además, indicó que la propuesta del senador no cumplía con el requisito de inmediatez, es decir con el plazo razonable para interponer una tutela.



De acuerdo con la entidad, Barreras dejó pasar más de un año medio para acudir a este recurso, pues presentó la acción de tutela el 31 de mayo de 2019, y el debate se realizó el 30 de noviembre de 2017. "Este lapso no resulta razonable en atención a las pretensiones del congresista", argumentó



Por otro lado, la Procuraduría indicó que la acción presentada por el congresista no cumplía con el requisito de subsidiaridad, porque cuestiona una decisión de la Mesa Directiva del Senado, el mismo organismo del que hace parte Roy Barreras.



También, el Ministerio Público señaló que el senador no apeló a tiempo ante la Plenaria por la decisión del Presidente del Senado de no aprobar el informe de conciliación de la ley para las curules de las víctimas.



(Le puede interesar: Piden dictar sentencia sobre curules para las víctimas)



En el debate 50 congresistas votaron a favor de la propuesta de Barreras, 7 votaron en contra y los demás se abstuvieron de elegir. Al terminar la sesión, el Secretario del Senado informó que dicha reforma no sería aprobada por no cumplir con la mayoría absoluta, pues se necesitaban 52 votos, teniendo en cuenta que los miembros del congreso son 102.



Después de más de un año, el 31 de mayo de 2019, el congresista interpuso una acción de tutela en contra de la Mesa Directiva del Senado de la República, en la que señaló que sí se cumplía con los votos requeridos, puesto que existen 4 curules desocupadas por motivos judiciales, lo que quiere decir que el total de miembros son 98, así que la mayoría absoluta sí eran 50 sufragios.



(Lea también: Propuesta de abolir la JEP amenaza los derechos de las víctimas: ONU)



Sin embargo, en agosto de 2020, el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el congresista por no cumplir con los principios de inmediatez y subsidiaridad.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras noticias de Justicia

Alcaldes piden alternativas para cárceles para sindicados

¿Qué cambió en imputación de JEP contra exjefes de Farc por secuestro?

Por 'Carrusel de la contratación' absuelven al exconcejal Omar Mej