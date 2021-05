‘La idea es buscar soluciones para sacar el país adelante’

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, se ofreció como garante de un espacio de concertación, de cara al paro nacional. En entrevista con EL TIEMPO detalla cómo llegaron a esa propuesta y cómo funcionará. Además, responde a críticas que señalan al órgano de control de estar ausente ante las denuncias de abuso policial.



¿Qué respuesta han recibido con respecto a la propuesta de un espacio de concertación?



Decidí conversar con otros líderes, empezamos a llamar a rectores de universidades, algunos medios, algunos líderes políticos, y reunirnos y conversar todas las personas a las que les interesa el país.



¿También invitaron a los que convocan el paro?



La idea es que estén todos en este espacio de concertación para analizar los caminos y toma de decisiones. Nosotros hemos trabajado duramente, en estos días hemos ayudado mucho a concertar en silencio en las regiones, pero llegué a la conclusión de que los días de trabajo arduo daban resultados a nivel sectorial, pero no era un resultado nacional, por lo que invito a este espacio.



¿Cuándo sería la primera reunión de este espacio?



Después de haber conversado con varios, estoy pensando en sentarnos a darle más forma desde ya, porque esto no puede esperar. Serían, por ahora, reuniones virtuales con todos los que logremos conversar.



¿Qué esperan lograr?



La idea es resolver, no podemos estar en estos momentos con egos o intereses particulares frente a las urgencias que tiene el país, el llamado es a que bajemos todos la animosidad de pleito y nos sentemos a buscar soluciones a esas grandes reclamaciones; yo estoy de garante, aquí estoy para que entre todos busquemos sacar este país adelante.



Dijo ayer que no se puede olvidar que estamos frente a la crisis sanitaria y económica más grave de los últimos 100 años...



Estoy muy preocupada por el tema de salud, hoy estamos ad portas de un colapso sanitario porque no hay camas, los contagios de covid-19 aumentan cada día, por el paro no dejan pasar a los carros de oxígeno; me preocupa lo que pueda pasar dentro de dos o tres semanas. Eso también me hizo invitar a los que quieran unirse a este espacio de concertación.



Usted habló ayer de frenar la ira estéril, pero no se refirió a al menos 19 muertes en las protestas que registró la Defensoría. ¿Cuál es su posición ante estos casos?



No estoy sectorizando al plantear mis preocupaciones, mis preocupaciones son por todos los que por acción u omisión infrinjan la ley. He anunciado que hemos ejercido el poder preferente sobre diez procesos que se iniciaron en la Inspección General de la Policía.



El lunes, con la afectación en Cali, en donde mis procuradores estaban trabajando y fueron agredidos presuntamente por policías, inmediatamente se abrió una indagación, hablé con el general y el ministro, y estuvieron de acuerdo en actuar con fuerza y contundencia. Hemos recibido videos, si allí no son funcionarios públicos, lo que hacemos es comunicarle a la Fiscalía, que se encarga de las actuaciones que se requieran.



¿Qué responde a quienes reclaman una voz más fuerte del Ministerio Público frente a la violencia en el paro?



Antes que un pronunciamiento fuerte, mi deber es actuar preventivamente en todas la regiones; trabajamos intensamente, el primer paso tenía que ser aportar para ayudar a solucionar los conflictos entre marchantes, Policía y ciudadanos, nada más es meterse a la página web para ver la actuación de la Procuraduría, me extraña que digan que la Procuraduría no ha hecho pronunciamientos. Cuando ya vimos que se retiró la reforma y siguieron los conflictos, consideramos que habíamos agotado la etapa de apoyo directo en sectores y había que subir el aporte de la Procuraduría a un nivel más alto, y por eso llamamos a este espacio de concertación.

¿Cómo van los casos por presunto exceso de fuerza que asumió la Procuraduría?



La competencia para las investigaciones de las muertes de ciudadanos le corresponde en principio a la Inspección General por tratarse de acusaciones contra miembros de la Policía, pero la Procuraduría tiene la facultad legal de ejercer el poder preferente. De los 26 casos que manejó la Inspección de Policía analizamos cada uno, y mirar cuáles eran de tanta trascendencia que había que pedirlos, y pedimos diez. Uno es el de violencia sexual, un tema muy importante para asumir. Hicimos el trabajo de estudio, analizar hechos, mirar situaciones.



Esto independientemente de todos los seguimientos que un equipo especial de la Procuraduría realiza para analizar la apertura de oficio de indagaciones contra miembros de fuerzas policiales.



La Procuradora dijo además que el Ministerio Público ha asumido por poder preferente diez casos por denuncias de abuso policial en medio de las protestas.



