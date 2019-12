En una dura carta, Procurador pide a Supersalud liquidar a Medimás

En una dura carta, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, le pidió al Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel que intervenga administrativamente de forma forzosa a Medimás para que esta EPS sea liquidada, además de otras medidas para detener los riesgos a los que está expuesto el sistema de salud por la mala gestión de esa empresa.



En la misiva, de 16 páginas, Carrillo dice que a 31 de agosto de este año Medimás acumulaba pasivos por 2,8 billones de pesos, pero solo tiene activos por 1,7 billones.



Y que mensualmente las deudas de dicha EPS crecen en aproximadamente $ 108.542, por lo que tan solo a este fin de año las pérdidas podrían superar los 3,2 billones de pesos, con graves efectos sobre la estabilidad financiera de todo el sistema de salud.

De acuerdo con la carta, la irregular práctica de entrega anticipos a IPS que reciben recursos públicos del sistema de salud y que no prestan servicios médicos o no los facturan, en el caso de Medimás, es común. En un solo mes giró anticipos por más de 171.000 millones de pesos pero solo legalizó $ 5.353 millones. Y a agosto del 2019, la EPS reportaba anticipos por 211.832 millones de pesos de los cuales el 75 % fueron recursos transferidos a dos IPS accionistas de Medimás: Esimed y Century Farma.



"Se desconocen las acciones ejecutadas por la Superintendencia Nacional de Salud para evitar la pérdida de recursos públicos como resultado de la ejecución sucesiva de esta conducta (anticipos no legalizados)", le dijo Carrillo al Superintendente.



Por otro lado, Carrillo recordó que entre diciembre de 2018 y agosto de este año la EPS perdió 650.951 usuarios por la "comprobada incompetencia para garantizar la red de servicios médico asistenciales a la población".



La carta también dice que las barreras de acceso a los servicios de salud ha incrementado las acciones judiciales contra la EPS, que para agosto de este año tenía 17.333 tutelas, 16 % más que en el mismo periodo del año pasado. "La irregular gestión de Medimás es evidente si se considera que más del 56 % de las tutelas este año buscan la prestación de servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud", dijo el Procurador.



Además de las tutelas, también hay 458 procesos judiciales contra la EPS con pretensiones económicas por $ 226.429 millones por indemnizaciones por perjuicios, pagos de facturas y prestación de servicios.

Por ello, para el Procurador las conductas de Medimás son causales de intervención del Estado para toma de posesión, suspensión o revocatoria de la autorización para operar.



E indicó que los hallazgos confirman que la medida de vigilancia especial y demás actuaciones de la Superintendencia desde 2017 "han resultado inocuas y por el contrario, a la fecha se evidencian agravadas las condiciones de incumplimiento" de la EPS.



Carrillo agregó: "Resulta inexplicable que la Superintendencia Nacional de Salud insista en ignorar el vertiginoso proceso de declive de Medimás EPS indiscutiblemente evidenciado en los informes preventivos de este organismo de control, en los informes del contralor y en los propios informes de auditoría de la Supersalud".

No entrega de medicamentos ha aumentado enfermedades

Además, como la EPS no entrega a tiempo los medicamentos a sus afiliados, según el documento, no se está cumpliendo con programas de salud pública lo cual generó tasas de sífilis congénita de 1,11 casos por cada 1.000 nacidos vivos, cuando la meta era 0.5 caso; y de sífilis gestacional de 7,39 por cada 1.000 nacidos vivos -en el régimen contributivo- y de 13,37 por cada 1.000 nacidos vivos -en el régimen subsidiado-, a pesar de que la meta era de 1,3 casos.



También aumentó la tasa de morbilidad materna de una forma extrema: la meta es de menos de 8 casos por cada 1.000 nacidos vivos, y Medimás la reportó en 42,111 por cada 1.000.

