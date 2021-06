Procesos rápidos y eficaces, anuncia el ministro de Justicia

A la administración de la justicia en Colombia se le va a aplicar el más grande ‘revolcón’ de toda su historia. La actual norma, que es la Ley 270 de 1996, acaba de ser reformada por el Congreso de la República, después de que todos los intentos hechos durante 25 años fracasaron.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, no vacila en calificar como “histórica” la actualización que se le aplicará a la Rama Judicial.



Ruiz, egresado de la Universidad Libre, es doctor en Derecho ‘summa cum laude’ de la Universidad Alfonso X de Madrid, con un posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca.



La reforma que se acaba de aprobar adjudica el 3 por ciento del presupuesto anual de la Nación a la administración de justicia.



La reforma incluyó la aprobación del más alto presupuesto que la justicia ha tenido en toda su historia. ¿Qué proyecta hacer?



La aprobación del presupuesto para la Rama Judicial fortalece la administración de justicia, permitirá que la justicia tenga mejores condiciones para prestar un servicio de justicia eficiente. Colombia tenía un rezago histórico frente al presupuesto asignado a la Rama Judicial, porque la demanda de justicia ha crecido de manera significativa en los últimos 25 años.



¿En qué sectores concretos ha crecido la demanda de justicia?



Los reportes más altos de ingresos de procesos en el último año se observan en las especialidades penal y civil, que son los casos que más generan conflictividad entre las personas. Ingresaron a la especialidad penal más de 600.000 procesos en los diferentes despachos judiciales, y en la especialidad civil se registraron unas 500.000 demandas. Respecto de las tutelas, fueron presentadas más de 450.000 acciones.



¿Y qué proyecta usted hacer en estos casos?



Estamos brindando todo el apoyo para la adopción de medidas para que la justicia sea cada vez más rápida, y la nueva ley apunta a ese objetivo.



Pero, regresando al tema del alto presupuesto que obtiene la justicia…



El porcentaje fijo del Presupuesto General de la Nación que tendrá la Rama Judicial dependerá de la disponibilidad fiscal. Las cortes y el ministerio fuimos muy respetuosos en sujetarnos a la disponibilidad presupuestal.



¿Cómo así? Con semejante situación deficitaria que afrontamos, ¿entonces el 3 % podría ser un ‘canto a la bandera’?



Claro que no. Reitero que obtener un porcentaje fijo del Presupuesto General de la Nación era uno de los objetivos que desde hace años venía buscando la Rama Judicial; sin embargo, cualquier erogación que se vaya a hacer del presupuesto debe estar sujeta a la disponibilidad. Considero que el incremento en los recursos para la Rama se verá reflejado en un mejor servicio de justicia, que es lo que estamos esperando todos los colombianos.



Uno de los mayores costos será el de la digitalización de la justicia. ¿Hay estudios sobre el valor de la adopción de ese proceso?



Para la aprobación del crédito de la banca multilateral se realizaron varios estudios frente a los costos y demás factores que se requieren para la modernización de la justicia. Luego del análisis realizado con los estudios, se aprobó el empréstito que tendrá un primer desembolso de 100 millones de dólares con un plazo de ejecución de cuatro años.



¿Ese empréstito es solo para la digitalización o para toda la justicia?



Está destinado a la justicia, pero direccionado de manera específica a la transformación digital. La digitalización de la justicia es una tarea prioritaria, el país está en mora de hacerlo, porque de esta manera es que podremos avanzar para que la administración de justicia sea más eficiente, pronta y eficaz.



¿Cuánto tiempo demorará trasladar al sistema digital los miles y miles de expedientes que tienen los jueces y magistrados?



Este es un proceso que se irá haciendo de manera gradual. Se pretende que los procesos judiciales que ingresen en el futuro se empiecen a tramitar de manera digital y, gradualmente, ir digitalizando los expedientes vigentes. Se estima un periodo inicial de cuatro años para la ejecución del primer desembolso del BID.



Puntualmente, ¿cómo se va a utilizar el crédito otorgado por el BID para el efecto?



Gracias al crédito aprobado por el BID se logrará la transformación digital de la Rama Judicial y se podrá obtener por fin el expediente digital, que tanto ha sido reclamado por los usuarios de la justicia. Es un crédito por 500 millones de dólares con una ejecución proyectada a 12 años, que tendrá un desembolso inicial de 100 millones de dólares, destinados para los próximos cuatro años. El 90 % de esos recursos serán ejecutados por la Rama Judicial y el restante estará destinado a los organismos del nivel ejecutivo que ejercen funciones jurisdiccionales.



En el Congreso hasta el Centro Democrático se opuso a aumentar el presupuesto para la justicia, argumentando que es para burocracia, ¿es así?



La reforma no crea burocracia, acerca la justicia al ciudadano mediante la destinación de recursos para fortalecer la primera instancia y la creación de dos magistraturas en el Consejo de Estado para atender la congestión judicial. El Centro Democrático fue un abanderado de la reforma, solamente tuvimos la voz de la senadora Paloma Valencia en contra del aumento de los recursos.



¿Y no tenía la senadora Valencia razón en sus objeciones?



Tengo un gran aprecio por la senadora Valencia, respeto mucho sus opiniones, pero nosotros también presentamos nuestros argumentos y el Congreso de la República tomó la decisión de aprobar el texto que quedó en la reforma.



¿Cuál va a ser el papel de los presidentes de las altas cortes en el manejo del presupuesto de la justicia, que era competencia exclusiva de la Judicatura?



Desde el modelo actual, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emite un concepto al Consejo Superior de la Judicatura sobre el presupuesto de la Rama. El gran cambio es que ahora ese concepto debe ser atendido, buscando la satisfacción de las verdaderas necesidades de la justicia, porque el concepto lo elaboran los presidentes de las cortes y los representantes de los servidores judiciales que conforman la Comisión, parte de empleados y funcionarios, es decir, el presupuesto estará destinado a satisfacer las necesidades reales de la justicia.



¿Y las necesidades reales no son más magistrados, más jueces, más auxiliares?



La falta de servidores judiciales que atiendan la alta demanda es una necesidad de la justicia, esperamos que con el incremento del presupuesto estemos aportando en superar ese déficit.



¿Cuántos jueces y cuántos magistrados tiene el país? ¿Cuántos se van a crear?



Actualmente hay 4.765 jueces en el país y unos 860 magistrados en los tribunales superiores de distrito judicial, tribunales administrativos, consejos seccionales de la Judicatura, comisiones seccionales de disciplina judicial y las altas cortes.

La falta de servidores judiciales que atiendan la alta demanda es una necesidad de la justicia, esperamos que con el incremento del presupuesto estemos aportando en superar ese déficit

¿Ese aumento es inmediato?



El incremento del presupuesto en tres puntos porcentuales del presupuesto se hará de manera gradual. La creación de cargos de funcionarios judiciales tiene que ser el resultado de un estudio detallado sobre las necesidades de la Rama.



Colombia tiene hoy 11 jueces por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es el promedio mundial? ¿A qué promedio se aspira a llegar?



La Ocde ha recomendado que de acuerdo con la media mundial debe haber 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Usted, Yamid, acertadamente dice que Colombia tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cualquier incremento que nos permita superar ese número de jueces será importante para combatir la congestión en los despachos judiciales. El ideal es que superemos ese déficit de jueces que tenemos desde hace décadas. Es triste ver a los ciudadanos esperando años por una sentencia judicial.



¿Cuántos jueces más ingresaran?



El número de jueces no lo determina el Gobierno Nacional, es la Rama Judicial la que debe hacer los estudios necesarios para establecer la cantidad y los distritos judiciales donde más se requiere incrementar la planta de funcionarios.



¿En qué consiste la creación de jueces itinerantes? ¿Cuántos serán?



Es una figura que permitirá llegar a los lugares donde más se requiere la presencia de la administración de justicia. Los juzgados itinerantes serán jueces y magistrados con capacidad para atender la demanda de justicia en sitios con más congestión judicial, teniendo en cuenta la garantía de acceso a nivel local y rural.



La reforma establece que el acceso para ser nombrado en la Rama Judicial debe ser por méritos… ¿Terminan las ‘recomendaciones’? ¿Cómo lo hará?



Lo que busca la reforma es fortalecer el sistema de carrera judicial. La incorporación de funcionarios y empleados judiciales en carrera permite que quienes lleguen a ocupar los cargos de la Rama sean los profesionales idóneos para prestar un servicio tan importante para los ciudadanos como es el de la justicia. Llegan a los cargos luego de aprobar el concurso de méritos, demostrando sus capacidades, experiencia y con calidades éticas para desempeñar sus funciones.



La reforma dispuso que para ser elegido en altas posiciones no se requerirán estudios en derecho, sino que son suficientes años de experiencia en otras carreras como ingeniería. ¿Eso qué sentido tiene?



El texto señala que para ejercer los cargos de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil se requiere ser abogado, pero aquellos abogados que además tengan otros títulos de educación superior podrán acreditar esa experiencia, siempre y cuando sea en las disciplinas de ciencias políticas, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, economía, administración de empresas y administración pública.



Pero ¿qué sentido tiene?



La verdad es que no fue una propuesta hecha por el Ministerio de Justicia en el texto original del proyecto.



La reforma también dispuso que el 50 % de los miembros de las altas cortes deben ser mujeres. ¿Desde cuándo, cómo y por qué?



La ley busca fortalecer la equidad de género estableciendo que el 50 % de las listas para elegir a magistrados de las altas cortes deben estar conformadas por mujeres. Debe hacerse en la medida en que los magistrados actuales cumplan su periodo de 8 años, pero en este punto debo hacer un llamado a las mujeres que cumplan los requisitos para ser magistradas de una alta corte, para que se presenten a las convocatorias, porque lo que vemos es que en una convocatoria para elección de magistrados, de 50 personas apenas el 10 o el 15 % son mujeres.



¿De qué manera la congestión judicial puede ser aliviada por la reforma?



Son muchas las figuras establecidas en la nueva ley estatutaria que ayudan a superar la congestión de los despachos judiciales. La transformación digital es la más importante, porque con los expedientes digitalizados la justicia será más ágil, pero además con los procesos adelantados mediante plataformas digitales se puede reducir significativamente el aplazamiento de las audiencias. Los jueces itinerantes también colaborarán en esta tarea, cumpliendo sus funciones en los sitios donde haya más congestión. Uno de los principales objetivos de la reforma es buscar mecanismos para superar la congestión judicial.



Muchos analistas afirman que la ‘justicia es para los de ruana’. ¿Así es?



Nuestro objetivo es cambiar esa percepción y estamos haciendo esfuerzos para lograr una justicia que en verdad se acerque a los ciudadanos y dé respuestas a las necesidades de los usuarios. La nueva ley no dará solución a todas las necesidades de la justicia, se requiere de otras iniciativas de orden legal y constitucional.



¿Cuáles son esas otras iniciativas de las que usted habla?



Iniciativas como la reforma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la regulación a los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, el convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos, la reglamentación de la prisión perpetua y el proyecto que regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia. Todas estas iniciativas contribuyen a darles solución a necesidades que hoy tiene la justicia.



