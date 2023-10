¿Cómo acceder a un 'abogado gratis' cuando no tenga recursos para pagarlo?

En Colombia existen diferentes alternativas ofrecidas por el estado para garantizar el acceso a la justicia y a una asesoría legal adecuada a todos los ciudadanos, sin importar si tienen o no recursos económicos para costearlo.



Por esta razón, hay opciones de obtener asistencia judicial gratuita de un abogado para hacer uso de su derecho a la asesoría, defensa o representación legal. Le explicamos cómo y cuáles son las opciones.



El estado colombiano, en material penal, ha establecido entidades y estrategias que ayudan a acceder a lo que se conoce como un ‘abogado gratuito’, ‘abogado de oficio’ o la acción de litigar ‘sin gastos’.



Este es un mecanismo diseñado para los casos en los que la persona juzgada no se encuentra en condiciones económicas para hacer frente a los gastos que implica el inicio de un proceso judicial.

Dentro de las posibilidades hay tres opciones para obtener representación y asesoría legal.



La primera opción a considerar es la Defensoría del Pueblo, entidad del Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de prestar servicios de forma gratuita a quienes se encuentren en imposibilidad económica de acceder a la defensa de sus derechos.



La Ley 941 de 2005 dicta que las Defensorías Regionales, Seccionales o los personeros municipales, deberán designar un defensor público que asesore y represente legalmente a quien lo solicite, además de corroborar la incapacidad económica de quien se le va a prestar el servicio.



Este proceso se realiza de forma directa con las autoridades en caso de detención o ante la oficina de la Defensoría.



Sin embargo, para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Según el ente, pueden acceder a este servicio quienes "no cuenten con los suficientes recursos para proveer a su subsistencia, ni a la de las personas que de él dependan o, cuando teniéndolos, sólo alcanzan a cubrir con ellos la satisfacción de su mínimo vital y se hallan en incapacidad de destinarlos a la asistencia y representación judicial o extrajudicial de sus derechos".

Aun así, hay pocas excepciones en las que la defensoría pública puede dar servicio a personas que tienen la capacidad económica, pero que por fuerza mayor no pueden contratar a un abogado particular.

En estos casos el Defensor del Pueblo ordenará el cobro de la asistencia profesional y se tendrán en cuenta factores sociales, la trascendencia de los hechos del juicio criminal en la sociedad, el rechazo de los abogados particulares a representar el caso y otras necesidades para poder aceptar el proceso.

¿Qué otras opciones hay?

Otra de las posibilidades para obtener el beneficio del litigio sin gastos es solicitar un ‘Amparo de pobreza’. Esta figura se aplica en materia civil y comercial y esta especificada en el Código General del Proceso.



Se efectúa en caso de que una persona tenga que demandar, pero que no posea recursos. Se le puede solicitar al respectivo juez que conceda ese amparo para la asignación de un abogado.



El abogado administrativo es el profesional especializado en la rama administrativa del derecho y en función pública. Foto: iStock

Para acceder a este beneficio, los ciudadanos deben comprobar que no se cuenta con la capacidad económica para pagar los honorarios de un abogado particular.



Los amparados por pobres no tendrán que pagar ningún gasto del proceso, pero sí se tienen beneficios económicos de las audiencias realizadas, el juez le asignará honorarios al asesor legal del proceso que corresponden al 20 o 10 por ciento de la cifra conseguida.



En tercer lugar, existe la posibilidad de acudir a los consultorios jurídicos de las universidades, mecanismos creados para garantizar el derecho y acceso igualitario a la justicia de los colombianos y que funcionan bajo la Ley 583 del 2000.

Los consultorios son una opción para quienes necesitan representación o asesoría legal y no tienen los recursos para pagar un abogado, A partir de las facultades de derecho se ofrecen servicios en el ámbito civil, penal, comercial o diferentes ramas del derecho de forma gratuita con la ayuda de los estudiantes de los últimos semestres.



Hay que destacar que este beneficio solo está disponible para personas de estratos socio económicos 1 y 2.



De igual forma, está la posibilidad de recibir consultoría gratuita de abogados independientes o empresas que abren servicios pro-bono, es decir, asesoría a quienes demuestren que no cuentan con la capacidad económica de contratar a un jurista.



Laura Nathalia Quintero Ariza

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.

