Proteja su derecho a la intimidad en Whatsapp/Consultorio Jurídico

En este episodio, Julián Páez, especialista en seguridad informática y experto de la Universidad Libre resuelve las dudas sobre la protección de la privacidad en los mensajes que se envían a través de aplicaciones de mensajería, tales como whatsapp o Facebook.

Estas son las respuestas a las 10 preguntas semanales:

Contrato de prestación de servicios

¿Para conductores de vehículo pesados es posible pagar por servicio? Ejemplo: Se hace un viaje y ahí incluir un porcentaje que incluya hasta las prestaciones. ¿Cómo hago el contrato por cada viaje? Vea la respuesta acá

Soy contratista de una entidad del estado en la que me obligan a cumplir horario, tengo funciones fijas y todos los implementos de trabajo son de la empresa. Llevo un año y 8 meses trabajando allí. ¿Pueda reclamar vinculación laboral? Vea la respuesta acá

Empleadas de servicio doméstico

Me gustaría saber ¿cuáles son los requisitos como contratante y si existe algún modelo para contratar a una persona de servicios generales por medio tiempo? Y de ser el caso, ¿cuáles son las prestaciones de ley que debería pagar? Vea la respuesta acá

Civil

¿Qué se debe hacer para iniciar un proceso de pertenecía de un predio ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad de Ciudad Bolívar? Vea la respuesta aquí

Arriendo

Quiero realizar la cancelación de un contrato de arrendamiento que realice por notaria de una vivienda que ya no habito porque me separe de la unión libre. En este inmueble aún vive mi antigua pareja quien realiza los pagos cumplidamente. Sin embargo, el arrendatario no contesta mis llamadas y whatsapp en los cuales realizó la solicitud de cancelación del contrato de arrendamiento. Entonces ¿qué puedo hacer para realizar dicha cancelación? Vea la respuesta aquí

Laboral

Trabajo para una empresa en la que tengo un contrato a término indefinido. El dueño de la empresa quiere fusionar esta empresa con otra de su propiedad. ¿Yo tengo que aceptar obligatoriamente este cambio? ¿Si digo que no quiero pasar a esta nueva empresa que pasará? ¿Tengo derecho a algún tipo de indemnización en caso de que la empresa se fusione y yo no acepte laborar para ellos? Vea la respuesta aquí

Tengo un contrato de obra labor, pero mi labor nunca acaba porque se tendría que acabaría la empresa. ¿Está bien el tipo de contrato? o ¿qué puedo hacer? Vea la respuesta aquí

Centrales de riesgo

Tengo 13 años reportada en centrales de riesgo. Necesito saber si la ley de Habeas Data me ayuda a salir de ahí o si la deuda prescribió. ¿Cuál es el procedimiento que debería seguir? Vea la respuesta aquí

¿Un asesor de un banco reveló mi deuda con el banco ante mi familia, lo cual me generó muchos inconvenientes, puedo demandar por esta acción? Vea la respuesta aquí