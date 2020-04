Presos denuncian ante la ONU ‘incumplimientos’ de medidas por covid-19

En una carta firmada por 27 personas, entre estas el australiano y fundador de WikiLeaks Julian Assange y tres colombianos, líderes de movimientos sociales, denuncian ante la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, incumplimientos de los gobiernos ante la situación carcelaria en medio de la crisis por el coronavirus y los riesgos que representa para la población en las cárceles.

Los firmantes colombianos son Julián Andrés Gil Reyes, líder social y ex secretario técnico del Congreso de los Pueblos; José Vicente Murillo, líder social del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos; y Jorge Enrique Niño, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Bancas, en Arauquita, en Arauca.



“Nos dirigimos a usted en nuestra condición de presas y presos políticos, en relación con sus declaraciones del pasado 25 de marzo de 2020, en las cuales usted pidió a los gobiernos que tomaran medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas en prisión o recluidas en otras instalaciones, como parte de los esfuerzos para frenar la pandemia de la covid-19”, comienza la misiva.

En la carta, aseguran que la pandemia “ya está afectando a prisiones, cárceles, centros de detención de migrantes y otros centros de reclusión”, y referencias las palabras de Bachelet, cuando recomendó a los gobiernos del mundo una “drástica reducción de la población carcelaria de forma urgente”.



Los presos políticos referencian las palabras de Bachelet, cuando invitó a excarcelar a “todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, así como a quienes sean considerados menos peligrosos.



Dicen los firmantes que les preocupa que muchos Estados no estén cumpliendo con estas recomendaciones, lo que, en línea con las palabras de Bachelet, conlleva a un alto riesgo para la vida y salud de los detenidos. “Todavía más preocupante es la situación si tenemos en cuenta la falta de higiene, recursos sanitarios y hacinamiento que se vive en las cárceles y centros de detención de la mayoría de nuestros países”, aseguran.



Mientras países como Irán o Italia han llevado a cabo excarcelaciones masivas, otros como El Salvador o Perú enfrentan circunstancias de descontento al interior de las cárceles. En Colombia, en particular, más de 300 personas han resultado contagiadas en cárceles del país mientras que las excarcelaciones todavía no igualan ese número, pese a que se estipulo que podrían beneficiar hasta a 4.000 internos de las prisiones.



Quienes firman la carta también aseguran que su reclamo se extiende respecto a todas las personas privadas de la libertad, y no solo a los prisioneros políticos. “Es por esto que nos dirigimos a usted para denunciar el incumplimiento que observamos tanto de las normas internacionales como de las directrices y recomendaciones que usted realizó como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, le dicen a Bachelet.

Aunque las declaraciones de la Alta Comisionada no son vinculantes, están en línea con las que han hecho otros organismos internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual sectores colombianos ya han pedido medidas cautelares sobre la población de las cárceles más hacinadas del país.



La carta dirigida a Bachelet también está firmada por personas de Cataluña, Argentina, Guatemala, Honduras y el Sahara Occidental.



