‘Creo que los congresistas no conocen la realidad de la justicia’

Como presidente del Colegio de Abogados Penalistas, y con una experiencia de más de 20 años en la profesión, Francisco Bernate habló con EL TIEMPO sobre cómo se está adaptando la educación legal para los retos judiciales de hoy, si es momento de hacer ajustes en la rama, y el desconocimiento del Congreso al aprobar leyes en esta materia.

¿La educación que están recibiendo los abogados se ajusta a la realidad judicial?

​

Se enseña mucho a partir de sentencias y no tanto con literatura, como se hacía antes; en ese sentido, creo que se ajusta muchísimo. La educación legal permite que el estudiante escoja el camino que quiera para su ejercicio profesional, sea como un abogado litigante, como funcionario público o en la rama judicial y creo que en general el mercado recibe abogados bien preparados.



Uno de los retos de la justicia colombiana son las nuevas tecnologías. ¿Los abogados son formados en esto?

​

En la actualidad todas las facultades de derecho tienen algún tipo de educación de tipo virtual y afortunadamente esta generación está muy familiarizada con el uso de las tecnologías de la información, esta generación es mucho amistosa con estos temas digitales.

(Lea también: Borrador de reforma judicial plantea plan de choque para descongestión)

Por el lado de la Rama Judicial, ¿cree que es hora de replantear los enfoques de los cargos pensando en las nuevas tecnologías?

​

La administración judicial ha impartido cursos de capacitación para el uso de las nuevas tecnologías, pero claramente es un tema disruptivo y novedoso. Por fuerza de las circunstancias se ha dado un paso a la virtualidad pero, claro, estamos en un punto donde las plataformas se caen permanentemente, nuestros jueces tienen que trabajar desde su casa con su señal o la del celular.



¿Qué cosas no están funcionando bien en los juzgados?

​

Necesitamos muchos más jueces y hay que remunerarlos mucho mejor, darles unas instalaciones dignas para trabajar, hacer un seguimiento de riesgos laborales, que haya un sistema de verdadera meritocracia y estabilidad en los cargos. Creo que las verdaderas reformas pasan por la implementación de la tecnología, pero también por el respeto a una carrera judicial.

Creo que las verdaderas reformas pasan por la implementación de la tecnología, pero también por el respeto a una carrera judicial FACEBOOK

TWITTER

Una razón por la que faltan jueces es el poco presupuesto, pero, ¿cree que también es que los abogados no quieran entrar a la carrera judicial?

​

Las convocatorias demuestran que hay muchos abogados que quieren pertenecer a la Rama Judicial, son convocatorias a la que llega muchísima gente con la expectativa legítima de ser jueces, fiscales, procuradores.

Lo que sucede es que por dificultades como la meritocracia, sobrecarga laboral, estrés, estar permanentemente cuestionados, el que se tiene que perder mucho tiempo haciendo funciones secretariales, desincentivan mucho al estudiante a ingresar a la carrera judicial.



¿Identifica falencias en la Fiscalía?

​

Todo está muy mal configurado, se trabaja sobre la base de producir resultados y generar escándalos mediáticos, no se hacen investigaciones a conciencia, la presión es mucha, no se respeta la carrera administrativa. También creo que no hay estabilidad en los programas institucionales, cada quien lleva su propia agenda y los temas laborales son muy precarios. En general, hay que hacer un avances en términos de dignificar el trabajo en la Rama Judicial.

(Le puede interesar: De 113 decretos que le han llegado, Corte ha decidido sobre 70)

¿Considera que hay una brecha entre las leyes que aprueba el Congreso y las realidades judiciales?

​

Absolutamente, el Congreso de la República nunca atiende las observaciones que se hacen desde la academia, las leyes están pensadas en generar más problemas para la justicia, en cambiar las normas que funcionan y aplicar unas nuevas que no funciones. Es un Congreso que no discute ni debate y se miden por el número de leyes y no la calidad de las mismas. Las más de 2.020 leyes que se han expedido en Colombia en estos 31 años dan cuenta de que se habla más de cantidad que de calidad.



Creo que los congresistas no conocen la realidad de la justicia colombiana. Los que son abogados nunca han ejercido; los demás no son abogados y creen que esto no tiene una lógica ni obedece a un sistema, por eso cada ley que se expide dificulta el acceso y la aplicación de la justicia.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com