Queja por 'dilación' en proyecto sobre etiqueta frontal en alimentos 

El colectivo de abogados José Alvear Restrepo presentó una queja formal contra los representantes a la Cámara Jaime Humberto Cristo Correa, Henry Correal Herrera y Faber Alberto Castillo, por el supuesto incumplimiento en los plazos para el trámite del proyecto de ley que busca promover "el acceso a la información necesaria para fomentar entornos alimenticios saludables" y prevenir las enfermedades no transmisibles.

La iniciativa plantea que se debe presentar información, en paquetes y envases, sobre el tipo de producto que adquiere el consumidor. Plantea sellos de advertencia frontal.



De acuerdo con el colectivo, es urgente "establecer medidas de salud pública orientadas al control de la obesidad y otras enfermedades".



La queja formal, interpuesta ante la Comisión de Ética de la Cámara y enviada al presidente de esa corporación, Alejandro Chacón, afirma que no se están cumpliendo los plazos establecidos en la ley y que hasta la fecha no se ha radicado ponencia para el primer debate. La iniciativa fue radicada en octubre del año pasado.



Según el colectivo, hay una "injustificada dilación" para la presentación de esa ponencia, de la cual el coordinador es el congresista Cristo Correa. Para los abogados los tres ponentes están "incumpliendo con los plazos estipulados en el reglamento del Congreso".



Añaden que la discusión de la iniciativa se ha visto afectada por "interferencias por conflicto de intereses" y piden que "la regulación contenida en el proyecto de ley no se vea alterada para favorecer el interés del lucro privado sobre el interés público al que apunta este proyecto".





