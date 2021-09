Abiertas postulaciones al premio para mujeres periodistas en Colombia

A partir del 1º de octubre y hasta el 31 del mismo mes, comunicadoras y periodistas de todo el país tendrán la oportunidad de postular sus iniciativas al 'Premio No Es Hora De Callar a las mujeres periodistas 2021'.



Mujeres de cualquier medio de comunicación privado, público e independiente a nivel nacional, regional o comunitario, podrán aplicar a la convocatoria. Esta es una iniciativa de la campaña No Es Hora De Callar con el apoyo de EL TIEMPO Casa Editorial, que en el 2020 entregó tres premios a tres propuestas ganadoras.



Este apoyo permitió que las ganadoras hicieran trabajos de investigación sobre la violencia sexual contra las mujeres y niñas de la Sierra Nevada de Santa Marta; así mismo, que se investigara sobre lo que rodea a los casos de desaparición de mujeres en Colombia.



Periodistas de medios alternativos, comunitarios, de medios regionales o nacionales se podrán postular. Los trabajos premiados recibirán un incentivo económico para desarrollar el trabajo que propongan en su postulación.

Estas son las bases del premio

-Pueden participar mujeres periodistas de cualquier medio privado, público o independiente.



-Deben postular una iniciativa (proyecto) de investigación que cuente con perspectiva de género.



-El tema es libre (sobre aspectos políticos, económicos, religiosos, salud, sociales y otros).



-Solo se puede registrar una iniciativa por periodista.



-Se pueden postular iniciativas colectivas (solo una por grupo).



-Las postulaciones deben enviarse debidamente identificadas con nombre de la autora (as), número de documento y datos de contacto.



-La descripción del proyecto debe tener un máximo de 500 palabras.



-El proyecto debe aclarar en qué formato se realizará (escrito, audiovisual, podcast y otros formatos).



-La convocatoria y recepción de trabajos quedan abiertas a partir de las 00:00 horas del viernes 1º de octubre y se cierran a las 18:00 horas del domingo 31 de octubre.

El nombre de la o las ganadoras se dará a conocer, a través de transmisión en vivo, el jueves 25 de noviembre.



-La ganadora (as) tendrá (n) dos meses para hacer la investigación y producción del trabajo en el formato que elija (n). Este será publicado el 8 de marzo del 2022, Día Internacional de la Mujer, en todos los medios de EL TIEMPO Casa Editorial y los medios aliados que apoyen el premio.



Todas las iniciativas postuladas deben enviarse al correo noeshoradecallar@eltiempo.com

