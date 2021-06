¿Los hijos extramatrimoniales tienen derecho a recibir herencia?

Los hijos extramatrimoniales sí tienen derecho a recibir herencia. En el artículo 807 del Código Civil, los hijos y descendientes son clasificados como herederos forzosos, es decir, que por obligación reciben una parte de los bienes de su padre o madre.

La ley no discrimina a estos herederos forzosos por sexo, edad o filiación, es decir, no distingue entre hijos biológicos, adoptados, matrimoniales o extramatrimoniales. Todos tienen los mismos derechos hereditarios.



El testador, en este caso el padre o madre, no puede privar a sus hijos de su legítima parte, ni desheredarlos, a menos que se cumpla con los casos determinados por la ley.



Además, la Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 42, que “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”

¿Y si el hijo no ha sido reconocido?

El Código Civil dispone, en su artículo 1050, que "la sucesión del hijo extramatrimonial se rige por las mismas reglas que la del causante legítimo".



En caso de que la persona no haya sido reconocida por su padre o madre fallecido, debe iniciar un proceso de filiación. Para esto debe iniciar una demanda indicando lo sucedido.



Posteriormente deberá realizarse una prueba de ADN que certifique su consanguinidad. A partir de esto, el juez, mediante sentencia, declarará que sí es hijo de la persona fallecida.



Una vez realizado este trámite, podrá reclamar la parte legítima que le corresponde de la herencia de su progenitor, indicando que no ha sido tenido en cuenta por el testador.



