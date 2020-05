Más de 70 pospenados y personal de Inpec se gradúan en emprendimiento

En época de pandemia, cuando la importancia de la educación y las brechas que hay para acceder a ella se han intensificado por la virtualidad, 76 personas entre pospenados, presos, familiares de personas privadas de la libertad y, personal del Inpec se graduaron virtualmente de cursos sobre habilidades gerenciales y gestión de negocios de moda.



Estos cursos, que fueron dictados por la Universidad Sergio Arboleda, en alianza con la Fundación Acción Interna, abarcaron durante cuatro sesiones cada uno temas como concepción de la idea de negocio, características del emprendedor, pensamiento creativo y liderazgo; así como comunicación estratégica de la industria, segmentación de mercados, tendencias del consumidor de moda y planeación de colecciones.

Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna, explicó que los problemas de las cárceles son evidentes, no solo en momentos de pandemia, “pero creo que es el momento de dejar de enfocarnos en los problemas y empezar a buscar soluciones reales no solo para esta crisis sanitaria, sino para la crisis carcelaria en general”, indicó, y agregó que la educación como eje principal de la resocialización es fundamental para empezar a solucionar la situación.



Precisamente sobre esa educación, Arley de Jesús Mestra, un pospenado que está en libertad hace un año y dos meses, dijo que los conocimientos que adquiere en estos cursos son muy importantes, pues muchas veces al buscar empleo, los pospenados enfrentan la dificultad de su historial criminal.

“He enviado muchas hojas de vida a muchas empresas, me hacen entrevistas, pero cuando ven el historial y que estuve en prisión, ya no lo llaman a uno”, explicó, y añadió que por eso es tan importante tener conocimientos para sus propios negocios.



Él quiere emprender con una panadería y demostrar que pese a su pasado, “uno puede cambiar y tener una vida diferente. Con los conocimientos que me dieron en este curso puedo empezar a ponerlo en práctica para sacar adelante mi panadería”, comentó.



Por su parte, Santiago Cruz, funcionario del Inpec que trabaja como coordinador del programa deportivo en la cárcel La Picota, indicó que estos cursos le dan a las personas una guía para desarrollar ideas de negocio que muchas veces no saben cómo volver realidad. Además, explicó que el hecho de que sean combinados, con personas privadas de la libertad, Inpec y pospenados, ha hecho que se mejoren y humanicen más las relaciones entre ellos.

En total, 76 personas participarond e dos cursos, uno en habilidades gerenciales y otro en gestión de negocios de moda. Foto: Fundación Acción Interna

Sobre la importancia de darles esta oportunidades de estudio a las personas privadas de la libertad y pospenados, Diego Plata, director del centro de innovación, emprendimiento y empresa de la Sergio Arboleda, dijo: “Consideramos que el conocimiento es poder y el hecho de empoderar a la población privada de la libertad, población pospenada, familiares de ambas poblaciones y personal administrativo del Inpec contribuye a la construcción de una mejor sociedad”.

En su graduación, este viernes, Cruz, Mestre y los demás estudiantes del curso recibieron su certificación y además tuvieron la sorpresa de tener un concierto privado de Andrés Cabas, quien por invitación de la Fundación se unió a la reunión y compartió algunas canciones con los participantes.



