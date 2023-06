Este mediodía del martes, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, recibió su cuarta estrella y ascendió al grado de general full.



La ceremonia se desarrolló en la Escuela General Santander y estuvo encabezada por el presidente Gustavo Petro, en compañía del ministro de la Defensa, Iván Velásquez y la cúpula de las Fuerzas Militares.



Durante la ceremonia el general Salamanca pronunció un discurso en el que agradeció a sus familiares el hecho de que lo estuvieran acompañando en este día tan especial y nuevamente le pidió perdón a su hijo menor.



"Y perdón, mi adorado Sami, por incumplirte la promesa de no volver a separarme de ti, pero no podía ser inferior al llamado del señor Presidente de la República de servirles a todos los colombianos desde uno de los cargos más honrosos, como lo es la dirección general de la Policía Nacional", dijo de forma emotiva el general Salamanca.



El oficial habia relatado que tras su retiro hace dos años de la institución ler había prometido a su hijo no volver a alejarse.



En esa línea le aseguró al menor: "Tú harás honor al nombre del profeta Samuel y, así como él escuchó el llamado de Dios, tú sabrás escuchar y entender las razones que tuve para regresar a Colombia y asumir esta distinción".



De igual forma, se refirió a su esposa a quien le ofreció disculpas por las "prolongadas ausencias; en especial con Yadira, por tu inseparable compañía, y a ti, William Andrés, por haberte convertido en la versión mejorada de tu padre".

El general Salamanca recibió su cuarta estrella. Foto: Policía Nacional

Muy emocionado, el director de la Policía confesó que "el pasado viernes, cuando por unanimidad el Senado de la República acogió la ponencia de su comisión segunda y aprobó mi ascenso sin reparo alguno, tuve que contenerme para no llorar, en especial porque desde todas las vertientes políticas exaltaron a su Policía Nacional, principalmente a las 33.000 mujeres que hoy portan con orgullo este bello uniforme".



Salamanca le agradeció al presidente Gustavo Petro "por la confianza depositada en este policía, hijo de la provincia colombiana, la misma que hoy está representada en estas tribunas por los muchachos del capitán Parménides que hacen parte del laboratorio de paz que nació en el Pacífico y se extendió al Caribe, por las hilanderas y tejedoras".



El director de la Policía Nacional destacó el trabajo de cada uno de los integrantes de la institución por lo que aseguró. "tengo muy claro que este día tan importante en mi vida llegó gracias al arduo trabajo de cada uno de los policías de la patria, que a lo largo de estas cuatro décadas me han acompañado en mi labor, hasta en el último rincón de Colombia e incluso más allá de sus fronteras".

A la ceremonia asistió la familia del oficial. Foto: Policía Nacional

Trayectoria del general Salamanca

William René Salamanca nació en Úmbita (Boyacá), en el hogar conformado por la profesora Ana de Jesús Ramírez y Otoniel Salamanca, quien se destacó por ser alcalde de esa localidad durante más de 20 años.



En mayo de 1983, hace 40 años, ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía ‘Francisco de Paula Santander’. Se graduó como subteniente en mayo de 1985.



Ha estado en cargos en Tolima, Meta, Valle y Santander y las direcciones de Antinarcóticos, Tránsito y Transportes, Protección y Servicios Especiales y Seguridad Ciudadana, entre otros.



Es administrador de empresas y administrador policial, especialista en relaciones internacionales, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y en seguridad integral. Es magíster en gobierno y políticas públicas, de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia NYC. Adelantó estudios de seguridad y defensa en la Universidad de Defensa de Estados Unidos y estudió inglés en la Universidad de Harvard.



En su larga trayectoria de servicio a la patria se ha hecho merecedor de 127 condecoraciones y 175 felicitaciones, más una serie de honores otorgados por autoridades del orden nacional, departamental y local.



Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET