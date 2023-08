El ingresar al mundo financiero con una tarjeta de crédito o cuentas de ahorro o corrientes, siempre existirá el riesgo de que, al no cumplir con las obligaciones de estas, se quede reportado en las centrales de riesgo como Datacrédito.



El estar reportado en esta entidad no le permitirá al usuario acceder a otro tipo de créditos que requiera como vivienda o de libre inversión.



Ahora, al parecer, unas centrales de riesgo estarían recibiendo reportes de no pago de multas y comparendos que podrían afectarle su historial. Esto es lo que debe saber.

De acuerdo con Mauricio Flórez, un veedor de la movilidad de Medellín, publicó en días pasados un video en el que manifiesta que esta situación no puede ser posible, ya que entidades como Procrédito y Datacrédito únicamente realizan reportes de deudas que se han adquirido en el comercio y entidades bancarias.



No obstante, existe otra entidad llamada 'Datacrédito Expirian' la cual usualmente presta el servicio de datos de deudores de bancos para hacerles notificaciones. Esta empresa también presta su servicio para los reportes de tránsito y se dedica a hacer cobranzas de este tipo.



(Le puede interesar: ¿Cuánto tiempo debe pasar para salir de Datacredito?)

Algunos conductores han recibido al correo electrónico o a través de cartas en físico en las cuales se les informa sobre las multas y la misiva viene desde 'Datacrédito Expirian' y con este nombre, los destinatarios de la carta relacionan la entidad con la de 'Datacrédito' y, por lo tanto, se preocupan al pensar que por este motivo estarán reportados en esta central de riesgo y no es así.



El veedor menciona en el video: "Cada norma tiene sus propias bases de datos de cobranza, por lo cual Datacrédito es el encargado de manejar las deudas financieras, así como las multas de tránsito suelen ser cobradas por la entidad Simit", expresó.



(Lea más: (Ley de insolvencia económica: ¿quiénes no pueden acogerse?)



Sin embargo, debe tener en cuenta que si usted tenía un comparendo, llegó a un acuerdo de pago con los organismos de tránsito y por alguna razón incumple este trato, en ese momento la entidad sí lo puede reportar a Datacrédito por incumplimiento de dicha obligación.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Cómo consultar sin costo su historial crediticio en Colombia?

¿Le suplantaron y le sacaron un crédito ? Aprobado en Congreso proyecto que le ayudaría

¿Qué debo hacer si no puedo pagar una deuda con mi banco?