Visitas virtuales, la alternativa en cárceles para prevenir covid-19

En medio de la pandemina por coronavirus, el Gobierno suspendió las visitas a las cárceles para prevenir contagios en los penales, y adaptándose a esta nueva realidad, ya han surgido ideas para que los internos se mantengan en contacto con sus familias sin que ellas se desplacen a las cárceles.



Las visitas a los penales están suspendidas desde el 13 de marzo, pero desde hace unos 10 días, informaron desde el Inpec, se comenzaron a adaptar en distintas cárceles espacios para que los presos puedan hacer videollamadas con sus familiares y se mantengan en contacto, pese a la distancia.

El sistema de videollamadas ya se ha implementado en diferentes cárceles del país, y la idea, dijeron desde el Inpec, es poder hacerlo en todos los penales, aunque hay algunas dificultades técnicas y de tiempo.



Desde sus redes sociales, el Inpec compartió un video en el que varios internos le dicen a sus familias que están bien y les piden que, por su salud y la de ellos, se queden en casa, siguiendo las recomendaciones médicas en medio de la pandemia.

También se han adoptado medidas como telemedicina, para reforzar la atención en salud de los penales, y se ha buscado dotar de implementos de sanidad a las penitenciarías.



De otro lado, el gobierno nacional anunció un decreto para enviar a casa por cárcel a miles de presos que por sus condiciones están en mayor riesgo por el coronavirus, como lo son mayores de 60 años, mujeres embarazadas y lactantes, y personas con enfermedades crónicas.

Con esto se busca también reducir el hacinamiento de los penales, lo que baja un poco el riesgo de un contagio masivo en las cárceles. Por el momento no hay casos confirmados de coronavirus ni entre la población carcelaria, ni de funcionarios del Inpec.



No obstante, este decreto aún no ha sido expedido por el presidente, y desde diferentes sectores se ha pedido celeridad en el tema. El colegio de abogados penalistas ha indicado que tomar medidas para proteger a la población reclusa es urgente, y que las mismas deben ser eficaces antes de que sea demasiado tarde.

