El capitán de Policía que resistió al ataque de 80 disidentes en Nariño

El pasado 20 de agosto, en medio de una operación contra alias Allende, jefe de la disidencia 'Oliver Sinisterra', 12 comandos jungla de la Policía se enfrentaron a una situación que no esperaban mientras cumplían su misión: el ataque de 80 disidentes de las Farc con fusiles, ametralladoras, granadas y otras armas de fuego.



(Lea también: Combates en Nariño dejan 14 policías heridos y un disidente muerto)



La operación había comenzado cuatro días atrás, luego de que los comandos, liderados por el capitán Johan González, recibieron información sobre la ubicación de 'Allende' en la vereda Brisas de Mataje, en Tumaco, Nariño.



(Le puede interesar: Así se libra la guerra contra el narcotráfico en zona donde se da la coca)

Un helicóptero los acercó lo más posible al sitio, pero desde allí tuvieron que caminar cuatro días, sin ser descubiertos, hasta la casa en la que, según la información de inteligencia, estaba el jefe disidente.



En el combate todos los comandos resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, pero sobrevivieron tras 40 minutos de estar repeliendo el ataque de los miembros de la organización ilegal. Por esta hazaña de valentía, el capitán González, de 30 años de edad y quien lleva 10 años en la Policía, es uno de los nominados en la decimoprimera versión de la Noche de la Excelencia Policial, un evento que reconoce los desempeños sobresalientes de los uniformados.



González, quien está nominado en la categoría 'Heroísmo', que reconoce a los funcionarios que responden con valentía al llamado de la comunidad, poniendo en riesgo su vida para salvaguardar la de los demás y la de sus compañeros, contó cómo vivió esa operación en Nariño.

¿Cómo fue el momento de la operación contra la Oliver Sinisterra en la que usted y sus hombres tuvieron que responder al ataque de 80 hombres armados?



Nosotros conocimos una información de inteligencia sobre la ubicación de un objetivo en la vereda Brisas de Mataje, en zona rural de Tumaco, Nariño. Cuando conocimos la información, realizamos una planeación de la operación, la patrulla era de 12 comandos jungla y un helicóptero nos dejó en cierto punto, desde ahí duramos cuatro días caminando en terreno hasta llegar al objetivo.



Una vez llegamos al inmueble nos comienzan a hostigar, no teníamos conocimiento de toda esa cantidad de subversivos que había allí con armas de fuego, ametralladoras, fusiles, granadas de fragmentación... Fueron aproximadamente 40 minutos en los que logramos repeler el ataque hasta lograr ser extraídos. Toda la patrulla resultó herida por disparos, esquirlas y un compañero recibió un disparo en la cabeza, gracias a Dios ahora está fuera de peligro pero verlo caer en ese momento fue muy impactante.



Nosotros seguimos repeliendo el ataque y estábamos muy copados, pero gracias a la pericia de los pilotos que llegaron a apoyarnos, pese a que el clima no era el más favorable, lograron llegar más comandos jungla y salir de allí.



Durante el desarrollo de la operación se logró neutralizar a 17 guerrilleros, se recuperó bastante material bélico y se logró que la comunidad que habita en el sector tenga más tranquilidad.



¿Habían imaginado que ese día tendrían que enfrentarse a ese ataque de 80 hombres en armas?



No imaginamos que en poco tiempo iban a estar tantos subversivos, toda esa cantidad de delincuentes.



Ya al ver la situación a la que se enfrentaban, ¿cómo se organizaron para poder salir a salvo?



Gracias al entrenamiento y a las maniobras operacionales sobre el sector. Lo que nos une como comandos jungla es la hermandad y nos llevó el valor para luchar por nuestras vidas y mantenernos juntos..



En retrospectiva, ¿cómo evalúa y qué destaca de la actuación que tuvo la patrulla ese día?



Destaco la satisfacción de saber que logramos dar tranquilidad a la comunidad de la vereda Brisas de Mataje, ese sector estaba en la jurisdicción de las disidencias de las Farc, y con la operación ayudamos a librarlos de la extorsión y el narcotráfico. También destaco el honor de ser policía, de haber escogido esta profesión riesgosa y tener la satisfacción de poder servirle a Colombia.

Policía nominado por liderar operación contra red de minería ilegal

Como González, otros 23 policías están nominados en la noche de la excelencia, de estos son cinco mujeres y 34 hombres, y otro de ellos es el intendente Manuel Alejando Oliveros, de la seccional de investigación criminal de Caquetá, quien está adscrito al equipo de delitos contra el medioambiente.



Oliveros, de 36 años de edad de los cuales lleva 17 en la Policía, está nominado en la categoría 'Unidos por el Medioambiente', que exalta a los policías que se preocupan por preservar y conservar la diversidad biológica del país y contribuyen al mejoramiento continuo del medioambiente.



El intendente lideró desde el año pasado la investigación contra un grupo delincuencial que permitió la captura de 32 personas, la incautación de 5,7 toneladas de coltán, la intervención a 16 minas ilegales de explotación de oro y la ejecución de 26 órdenes de allanamiento, entre otros.



El uniformado dio detalles de este importante operativo, y destacó las actividades que realiza la fuerza pública encaminadas a la preservación del medioambiente.



¿Cómo comenzó esta investigación contra el grupo dedicado a la minería ilegal?



Por denuncias de la ciudadanía que dan a conocer de zonas deforestadas y contaminación por mercurio en el río Caquetá en la amazonia, en la Serranía de Chiribiquete, entre los municipios Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.



Luego comenzamos a adelantar una investigación que lleva a la judicialización de 32 personas, 26 órdenes de allanamiento y se afectan las economías criminales con la incautación de 5,7 toneladas de coltán, incautación de maquinaria amarilla, volquetas, la destrucción de 16 dragas usadas en la explotación de oro y la intervención de 16 minas ilegales de explotación de ese material.



De esta manera se contribuye a la preservación del medioambiente y la diversidad en la amazonia.



¿Cuánto duraron los trabajos investigativos?



La investigación arrancó desde el año pasado pero los resultados operativos fueron este año, en febrero los primeros resultados, luego en julio y los últimos fueron en septiembre.



¿Cómo fue la articulación con el equipo para lograr estos resultados?



Fue un trabajo interinstitucional en el cual también participo la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y el CTI de la Fiscalía. En un trabajo mancomunado se hicieron las labores de campo, la recolección de entrevistas, la identificación e individualización de los autores, entre otros, que llevó a sus capturas y la incautación de material.



¿Qué destaca de este importante operativo?



Como se puede ver, en los últimos años se están haciendo grandes actividades encaminadas a la preservación del medioambiente, especialmente en la amazonia colombiana. Con esto se coadyuva al bienestar de las comunidades indígenas de la zona y las comunidades que habitan en la cuenca hídrica del río Caquetá afectadas por contaminación con mercurio. Damos respuesta al llamado de la ciudadanía como siempre hace la policía, es un honor ser policía.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-Con circular de Interpol buscan a exjuez condenada por exigir plata a preso



-La hora cero en la Corte para la despenalización del aborto

-Estas son las personas que el Eln mantiene secuestradas en el país