Policía que fue reportado como desaparecido está de vacaciones

De acuerdo con información de Policía Sucre, el subteniente Hernán Darío Chica Franco, comandante del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía ese departamento, no está desaparecido, como equivocadamente se había dado a conocer.

El subteniente había salido el viernes de la semana pasada hacia Itagüí, Antioquia, para estar con sus padres durante sus vacaciones. No obstante, no llegó el día en el que lo esperaban y no contestaba el celular, por lo cual su familia, aparentemente, dijo que estaba desaparecido.



Según informaron desde Policía Sucre, el uniformado salió a vacaciones y la noticia de su presunta desaparición comenzó a expandirse por voz a voz, pero nunca lo estuvo ni hubo tampoco una denuncia formal por este tema.



El domingo, el subteniente Chica Franco llegó a la casa de sus padres y aclaró que estaba bien y que solo se le había descargado el celular.

