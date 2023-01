El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely, de 51 años de edad, 35 de ellos al servicio de la institución, ha sido el centro de varias polémicas y críticas por la forma de profesar su religión.



El oficial, casado y padre de dos hijas, es católico practicante, devoto de la Virgen María y un convencido de que el policía debe ser un ejemplo a seguir por parte de la ciudadanía.



El general Sanabria lleva consigo, en el cuello, un rosario, como cualquier católico y en su oficina sobresalen tres imágenes de la Virgen María, una de ellas a la entrada, “con un trabajo de tanta responsabilidad y peligro, nos encomendamos todos los días a Nuestra Señora y pedimos por cada uno de nuestros policías”, dijo a EL TIEMPO el oficial.



De hecho, el lema de la institución es “Dios y Patria” y aunque en la Policía se respeta la libertad de cultos, es de tradición que la mayoría de sus integrantes practiquen los preceptos del cristianismo.



En su oficina también hay un Cristo en madera que el general mandó a elaborar en el 2015 y que es su compañero en los lugares donde trabaja.



“Que conozcan la Ley 133 del 94 que es la de libertad de cultos”

Sanabria aseguró a este diario que él era creyente “más bien tibio” hasta que en 2007 varias experiencias lo llevaron a “conocer el poder de Dios y con el paso de los años, a afianzar su fe”.



Ante la pregunta de ¿qué le responde a quienes lo critican por ser tan abierto al profesar su fe? respondió: “Que conozcan la Ley 133 del 94 que es la de libertad de cultos”.



De acuerdo con el director de la Policía, muchos “no conocen que en la ley (de libertad de culto) hay una máxima en su artículo segundo que señala que no hay ninguna iglesia o confesión religiosa que sea oficial en Colombia”, puntualizó el general Sanabria, quien aclaró a renglón seguido que el artículo indica “que no se podrá desconocer que el Estado no será ateo, ni agnóstico, ni indiferente a los sentimientos religiosos”.



En esa línea, el general sustenta su posición en que en el artículo cinco hay una prohibición: “No se incorporan entonces ahí los estudios y análisis, parasicológicos, psíquicos, ni el satanismo”, lo que para el director de la Policía ratifica que “la Ley de libertad religiosa entiende que sí hay un tema satánico, pero no lo protege”.



De igual forma, el oficial se ampara en el artículo sexto que “establece los derechos de todos nosotros de profesar privada o públicamente la religión, es un derecho que tenemos todos, absolutamente todos y yo lo he hecho en ámbitos privados”, puntualizó.

Un Cristo, en madera, lo acompaña en su oficina. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

"Gracias porque lo que usted colocó anoche evitó que me suicidara”

Para el general Sanabria la forma de profesar su fe se hizo pública “gracias a muchos medios de comunicación”, situación que agradece al reiterar que gracias a ese tipo de informaciones muchas personas lo han llamado, se han acercado a él en busca de una guía, a tal punto que le han dicho: “Hay muchas cosas que no conocía, que no entendía, muchas cosas que le estaban pasando a mis hijos y ya hablé con un sacerdote y mis hijos están saliendo adelante”.



El director de la Policía reconoció que hubo un momento en su vida en que estuvo pensando en no volver a colocar nada en sus estados de WhatsApp, al considerarlo un “desgaste”, pero relató que en el grado de coronel lo llamó un patrullero que había leído algo que él había publicado sobre el valor de la vida y le dijo: “Gracias porque lo que usted colocó anoche evitó que me suicidara”.



Este es solo un ejemplo, de acuerdo con Sanabria, del porqué es abierto en profesar su fe y reitera que muchas personas que enfrentan situaciones complejas en su vida con un simple abrazo, con un mensaje, con una palabra de aliento encuentran ese motor, esa respuesta para seguir adelante, y luchar por ellos y sus familias.

"Tener una amante genera muchos problemas"

En ese orden de ideas se sostiene en la importancia de la familia y de honrar el compromiso de fidelidad entre las parejas, y cita como ejemplo a sus propios policías, “tener una amante genera muchos problemas. Un policía sosteniendo dos hogares no puede vivir de su salario, entonces esto los puede llevar a incurrir en casos de corrupción”.



De igual forma el director de la institución expuso que “los hijos sufren frente a este tipo de situaciones” y que es cotidiano ver a las mujeres, “esposas, compañeras, hablando con el comandante de unidad, reportando a sus esposos por este tipo de situaciones y los problemas que conllevan al interior de cada hogar”, y nuevamente agradeció a los medios por haber hecho pública su directiva de prohibir este tipo de relaciones en la Policía Nacional.



En algunos sectores se han escuchado voces de rechazo frente a la prohibición de tener relaciones al margen del compromiso con una esposa, esposo o compañera/o permanente, citando el derecho a la “vida privada”, por lo que el general Sanabria reiteró que este tipo de situaciones traía problemas y recordó el caso registrado en Quito, Ecuador, donde un policía asesinó a su esposa porque lo sorprendió con su amante.



“Hay que promover valores y virtudes, un policía virtuoso es garante de la convivencia, un policía que se aleja de Dios, de un ser divino, no tiene límites”, aseguró el director de la Policía Nacional, quien le pidió a los hombres y mujeres a su mando que conozcan, que estudien la Constitución, “si no la conocen no pueden ser policías, no podrán ejercer ese don de regular lo público”.

Destacar el trabajo de los policías, meta del general Sanabria

Condecoración de cuatro policías en Cartagena. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Los cercanos al general Sanabria lo describen como un “hombre bueno, de fuertes convicciones y un Director conocedor de la ley, la Constitución y de su trabajo frente a la Policía Nacional”.



De hecho, el general Sanabria se refiere a la entrega de armas de largo alcance (fusiles) por parte de los carteles mexicanos a los grupos de narcotraficantes en Colombia, las implicaciones de la 'paz total‘ y a la ambiciosa estrategia de seguridad nacional que lanzó frente al hurto a personas y otros delitos relacionados.



A la par, busca promover y reconocer el trabajo de los uniformados, por ejemplo, el lunes viajó a Cartagena para condecorar a la subteniente María Juliana Castaño Morales y a los patrulleros: José Alberto Virguez Ortiz, Santos Epiayu Epiayu, Jefferson Triana Jaimes y Pedro Jesús Rodríguez Viloria, el grupo de uniformados que “sin disparar un solo tiro”, logró la captura de cuatro delincuentes y así evitar un millonario robo a una joyería en La Heroica.



Ese es el general Henry Sanabria, un hombre sencillo, de fe, comprometido en dar lo mejor de sí como cabeza de la institución, que responde mirando a los ojos, de manera pausada pero con un tono de voz que deja en claro que es el director de la Policía Nacional.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia

En Twitter: @AyitoMendez

