Policía de Colombia dispusó 20.000 uniformados en las vías principales por plan retorno

En la mañana de este lunes, el director encargado de la Policía Nacional, general Nicolás Alejandro Zapata, confirmó que son 20.000 los uniformados que estarán hoy manejando el plan retorno en medio del puente de Reyes Magos.



De acuerdo con el general Zapata, los policías desarrollarán actividades de tipo preventivo y de control para reducir la siniestralidad vial y contribuir al seguro retorno de los colombianos.



De acuerdo con la Policía, el reporte preliminar da cuenta de una movilidad cercana a los 3.4 millones de registros paso-peaje en el país, y se espera que por lo menos 100 mil vehículos ingresen a Bogotá durante el lunes festivo y la mañana del martes.



En términos de siniestralidad vial se ha registrado una reducción en las muertes del 27 por ciento, lo cual implica que en comparación con el mismo puente festivo del año anterior se registran 22 vidas salvadas (44 en 2023 vs 32 en 2024).



Los controles policiales han permitido detectar y sancionar a 3.240 infractores, de los cuales 460 no tenían licencia de conducción, 276 se desplazaban en condiciones técnico mecánicas inadecuadas, 207 no tenían SOAT, 66 por adelantamiento en zona prohibida y 41 conductores en estado de embriaguez.

41 conductores han sido sorprendidos ebrios. Foto: Policía de Carreteras

Los peligros de conducir bajo los efectos del 'guayabo'

Precisamente para evitar los accidentes de tránsito, la Policía hizo un llamado a las personas para que eviten conducir luego de haber ingerido bebidas embriagantes, por los menos durante 24 horas, toda vez que las implicaciones fisiológicas del licor se prolongan más allá de la percepción equivocada que tienen algunas personas sobre el comúnmente denominado “guayabo”.



La Policía advierte que los reflejos de un conductor con resaca pueden disminuir un 20 por ciento en comparación con un conductor sobrio, obviamente por la falta de sueño, el bajo nivel de azúcar, el cansancio y la deshidratación que implica la embriaguez.



De hecho, medicamente se habla de la “curva de alcoholemia”, que dependiendo de múltiples factores como el sexo, la edad, la contextura física, la temperatura, la rapidez con la que se ingiere licor y el tipo de bebida, hace que el tiempo de eliminación del alcohol en el cuerpo tarde entre 19 y 24 horas aproximadamente.

Los controles se mantendrán hasta mañana martes 9 de enero. Foto: Policía de Carreteras

En 2023 cada 49 minutos se inmovilizó un conductor ebrio

De acuerdo con los análisis hechos por la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía durante el año 2023 cada 14 horas se registró una persona lesionada por culpa de un conductor en estado de embriaguez, así mismo, cada 3 días una persona falleció por esta causa en las vías de Colombia.



En términos operativos, las autoridades de tránsito detectaron e inmovilizaron un conductor ebrio cada 49 minutos.



