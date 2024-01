Policía de Colombia: recomendaciones para que los niños no salgan quemados con pólvora

En la mañana de este domingo 31 de diciembre, la dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Colombia reiteró su llamado a los padres de familia y adultos responsables de los menores de edad para no usar o manipular pólvora este día.



En esa línea, el coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, director encargado de dicha dirección, le envió un mensaje a las familias colombianas "para que no pongan en riesgo la integridad de sus hijos y eviten desarrollar actividades que puedan afectar la integridad de los niños y niñas dejando secuelas permanentes".



El coronel Mora reiteró que el mejor ejemplo para los menores es: "no enseñarles a manipular la pólvora".



También les recomendó a los cuidadores que dialoguen con los niños sobre las consecuencias del uso y manipulación de este elemento peligroso.

Campaña de la Policía para el no uso de pólvora. Foto: Dirección de Protección, Dipro, Policía Nacional.

Otras recomaendaciones:

- No dejar pólvora al alcance de los niños, ésta puede ser ingerida por accidente.



- No manipular pólvora si se encuentra en estado de embriaguez y evitar estar en lugares donde estos comportamientos se presenten.



- En escenarios donde se realicen actividades con juegos pirotécnicos, ubicarse en las

zonas demarcadas como seguras acatando las recomendaciones de los organizadores.



- No permita que los niños, niñas y adolescentes salgan a disfrutar de las diferentes

festividades sin compañía de un adulto responsable.



- Recuerde que facilitar, distribuir, ofrecer o vender pólvora a niños, niñas y adolescentes puede acarrear multas económicas, suspensión de la actividad comercial y destrucción del bien.



La dirección de Protección vela por la seguridad de los menores. Foto: Dirección de Protección, Dipro, Policía Nacional.

Cifra de quemados se ha incrementado

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), este 2023 ha registrado un preocupante incremento en las cifras de personas lesionadas por pólvora. Hasta el 30 de diciembre iban 698 lesionados, 33 más que el año anterior lo que equivale a un 5 por ciento de aumento.



De estos 698 casos, 231 víctimas son menores de 18 años y 467 son adultos.



Frente al tema, la Policía Nacional ha logrado la incautación de 10 toneladas de pólvora pirotécnica avaluada en $ 1.071'116.860 pesos y se han desmantelado 15 fábricas ilegales; además, se han impuesto 1.472 medidas correctivas por comportamientos como fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.





