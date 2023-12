Un grupo especial de la Policía de Colombia le cumplió su sueño de Navidad a un niño

"Sé que este grupo no fue creado para esto pero me encuentro un poco preocupada ya que tengo un niño de cinco años, el cual tiene la ilusión de que Papá Noel le traiga una bicicleta como regalo y pues la verdad (...) no tenemos los recursos necesarios para poder comprar una bicicleta y dársela a mi hijo como regalo el 24 de diciembre".



Ese fue el mensaje que publicó una madre soltera, en una red social, que vive junto a su familia en Mariquita, Tolima.



(Lo invitamos a leer: Desde hoy no se paga por ingresar a escuelas de formación de la Policía y las FF.MM.)

En su petición, la señora expuso que las personas la conocen en Mariquita porque sale a "vender gelatinas, con mi mamá y mi hijo. Y la verdad, no tenemos los recursos necesarios para poder comprar una bicicleta y dársela a mi hijo como regalo el 24 de diciembre".



(De seguro le interesa leer: Esta es la nueva cúpula de la Policía y comandantes en metropolitanas y departamentos)



En esa línea, la señora pidió a los ciudadanos que "si alguien tiene una bicicleta le agradecería de todo corazón que me la diera para mi hijo".



La angustiada madre les recordó a los mariquiteños que a veces "vendo gelatinas, arroz con leche o ensalada de frutas, pero hay momentos en que no puedo salir a vender porque no tengo materiales o tengo mis citas médicas, ya que tengo un glaucoma en ambos ojos (...)".



(Lo invitamos a leer: Estafas en Colombia: con estos mensajes ciberdelincuentes buscan robarlo en navidad)

Facebook Twitter Linkedin

El niño recibió su regalo en la noche de Navidad. Foto: Policía de Tolilma

Pero el sueño de Navidad se cumplió gracias al buen corazón de los uniformados que hacen parte de la Policía en Tolima, liderados por el coronel Libardo Fabio Ojeda, quien con los hombres que hacen parte del grupo de operaciones especiales (Goes) de la estación de Policía Mariquita, "lograron en medio de una gestión, la consecución de una bicicleta, la cual fue entregada a una mamita con el fin de sorprender en la noche de Navidad a su pequeño hijo".



(Lea también: Esta es la nueva clínica de la Policía Nacional ubicada en Bosa, al sur de Bogotá)



Los uniformados conocieron la historia del menor por la publicación, y así "en un noble gesto decidieron tocar puertas y lograron que por fortuna un ciudadano donara el caballito de acero a los uniformados".



En la noche de Navidad, los policías le entregaron la bicicleta a la mamá, quien la recibió visiblemente emocionada y quien expresó su profundo agradecimiento hacia los miembros de la Policía Tolima.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET

Lea otros artículos de Justicia: