En ceremonia de ascensos de la Policía 2 uniformados intercambiaron zapatos, ¿Qué pasó?

El jueves 25 de enero, en la Escuela de Carabineros ‘Eduardo Cuevas García’, ubicada en Villavicencio (Meta), se llevaba a cabo la ceremonia de ascenso de 181 jóvenes al grado de patrulleros de la Policía Nacional.



La temperatura estaba sobre los 32 grados centígrados, pero la alegría de este grupo de uniformados – en total se graduaron en todo el país 1.988 patrulleros- , se mezclaba con el orgullo que sentían sus padres y demás familiares al oírlos entonar las estrofas del Himno Nacional y del Himno de la Policía, cuyas letras se convirtieron en una suave brisa que refrescaba el campo de paradas de la Escuela.



En la tribunal principal se encontraban los altos mandos de la Policía de Meta y oficiales invitados de las Fuerzas Armadas, sumado a las autoridades civiles del departamento y de Villavicencio.



El recién ascendido patrullero Daniel Mármol Ortiz, tuvo el honor de llevar la bandera por haber ocupado el primer puesto del curso, durante el año que tomó su formación.



El patrullero encabezaba el desfile, ya habían dado media vuelta al campo de paradas, pero el calor le hizo una mala pasada a Mármol, se desprendió la suela del zapato izquierdo y marchar era muy difícil. Cada paso que daba dejaba ver la molesta situación.

En redes sociales se conoció un video en el que se ve al intendente jefe Juan Carlos Rico Medina intercambiar un zapato con un patrullero, en un acto de solidaridad. Los detalles vía: @ELTIEMPO pic.twitter.com/CpEjm6gIlX — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) January 27, 2024

En Villavicencio ascendieron 108 patrulleros. Foto: Escuela de Carabineros ‘Eduardo Cuevas García’ de la Policía Nacional.

En un momento que para el grupo que estaba desflado - protocolario – antes de pasar ante la tribuna principal, Marmól quedó cerca a un hombre – que como quedó registrado en un video – brincó a su lado, le dijo algo al oído, se agachó y le cambio el zapato izquierdo por el suyo. Fue en cuestión de segundos.



El anónimo uniformado volvió a su puesto bajo una lluvia de aplausos, los presentes destacaban sonrientes el gesto que calificaron de “bondadoso” y de un alto sentido de humanismo.



El video, del intercambio de zapatos se volvió viral en redes sociales por lo que EL TIEMPO se dio en la tarea de ubicar al artífice de un gesto tan sencillo pero tan lleno de mensajes de solidaridad y respeto.

Intendente Jefe Juan Carlos Rico Medina, lleva 20 años formando policías. Foto: Escuela de Carabineros ‘Eduardo Cuevas García’ de la Policía Nacional.

El protagonista de los aplausos es el intendente jefe Juan Carlos Rico Medina, de 43 años, quien lleva 21 años al servicio de la Policía y de los colombianos, y que por esos azares de la vida, sus dos décadas en la institución ha estado en la Escuela ‘Eduardo Cuevas García’.



Nació en Bogotá, por lo que con orgullo justifica que el equipo de sus amores es Millonarios, amor que sólo supera el que siente hacia Claudia Lorena Leguizamón, su compañera de vida por más de 20 años, con la que tiene dos hijos: Jhon Sebastián y Laura Daniela.



Al preguntarle al intendente Rico qué lo llevó a intercambiar su zapato con el patrullero Mármol en medio de la ceremonia respondió: “Había que solucionar. Se le veía lo incomodo que estaba y no le pensé”, relata sorprendido de que un acto solidario, “normal”, como él lo califica tome relevancia.



Rico, que en su voz transmite humildad, narró que se acercó al patrullero y le preguntó al oído: “cuánto calza”, él le respondió “40”. De inmediato pensó, “yo 41”, y sin dudarlo se agachó y el mismo cambio los zapatos mientras lo motivaba a seguir con paso firme. “Mármol estaba nervioso por la situación”, puntualizó.

El intendente jefe Juan Carlos Rico Medina, junto a su esposa Claudia Lorena y sus hijos Jhon Sebastián y Laura Daniela. Foto: Cortesía IIntendente Rico Medina

El intendente jefe Juan Carlos Rico Medina, lleva 20 años en la Policía de Colombia. Foto: CortesíaIIntendente Rico Medina

El intendente desde patrullero ha estado en la Escuela ayudando a formar a otros policías, “es una responsabilidad muy grande, pero que yo hago con mucho gusto. Recibimos jóvenes a quienes les reforzamos los valores con los que vienen de su casa”.



Y añade, que en la Escuela los forman en el respeto a los derechos humanos, en el servicio a la comunidad, “a sacar lo mejor de cada uno como persona, a ser leales y apegados a la Constitución y a la ley”.



De hecho, esos son los valores que le inculcó su papá, Pedro Obdulio, de quien afirma es su norte, su ejemplo a seguir, quien educó a Juan Carlos y a sus dos hermanos menores, uno de ellos también Policía, al recordar con nostalgia que su mamá falleció cuando él tenía 12 años.



“Me gustaría rendirle un homenaje a mi papá con esta entrevista y decirle lo orgulloso y agradecido que estoy con él”, afirma Rico, quien de inmediato recuerda a su tío Jorge Eliecer Rico, “por él me hice Policía, él fue quien me aconsejo. Mi tío fue policía toda su vida en el grado de agente, hoy esta pensionado y también estoy muy orgulloso de él y agradecido. Mi tío me acompaña a las ceremonias”, resalta.



Finalmente, el intendente Rico confiesa que aspira llegar al grado de comisario y ver a sus hijos Jhon Sebastián, licenciado en producción agropecuaria y a Laura Daniela, estudiante de Comunicación Social, triunfar en la vida, cumplir sus sueños y seguir el ejemplo de una vida recta y al servicio de los demás, con la satisfacción de recibir unos aplausos de un público desconocido que destaca un acto tan sencillo – cambiar un zapato – por ser la más grande demostración de respeto y cariño hacia otra persona.



El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, en su cuenta de X publicó: "¡Esto es humanismo! Conmueve el gesto de grandeza del señor intendente jefe Juan Rico, de la Escuela de Carabineros ‘Eduardo Cuevas’ (Villavicencio), al quitarse un zapato y ponérselo al patrullero Daniel Mármol Ortiz, primer puesto de su promoción ¡Usted es un orgullo patrio".



