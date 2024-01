Policía que cambió zapato con patrullero en ceremonia, recibió máxima condecoración

En la mañana de este miércoles, en medio de la cumbre de comandantes de la Policía Nacional, su director, el general William René Salamanca hizo un reconocimiento a la humildad y humanismo del intendente jefe, Juan Carlos Rico Medina.



En medio de los aplausos de los 16 generales de la institución y el cuerpo de oficiales, el general Salamnca le impusó al intendente jefe Rico la medalla de Servicios Distinguidos, clase especial por segunda vez.



El general Salamanca destacó el humanismo del intendente Rico quien sin dudarlo cambio su zapato, en plena ceremonia de ascensos - el 25 de enero - en la Escuela de Carabineros ‘Eduardo Cuevas García’, con el patrullero Daniel Mármol Ortiz, a quien se le había despegado la suela.



Mármol ocupó el primer puesto de su curso y era el encargado de llevar la bandera en el desfile.



Ese día, en dicha Escuela, ubicada en Villavicencio, Meta, ascendieron 181 jovenes al grado de patrulleros.

El intendente jefe Rico Medina auxilió al patrullero Mármol. Foto: Toma video de la ceremonia.

El intendente jefe estuvo acompañado de su familia, su esposa Claudia Lorena Leguizamón, sus hijos Jhon Sebastián y Laura Daniela, y su tío Jorge Eliécer Rico, de quien aseguró a EL TIEMPO, fue "por el que me hice Policía, él fue quien me aconsejo. Mi tío fue policía toda su vida en el grado de agente, hoy esta pensionado y también estoy muy orgulloso de él y agradecido. Mi tío me acompaña a las ceremonias”.



Este diario, le preguntó al intendente Rico qué lo llevó a intercambiar su zapato con el patrullero Mármol en medio de la ceremonia a lo que respondió: “Había que solucionar. Se le veía lo incomodo que estaba y no le pensé”, relata sorprendido de que un acto solidario, “normal”, como él lo califica tome relevancia.

El intendente jefe Juan Carlos Rico y su familia. Foto: Policía Nacional

El intendente jefe Juan Carlos Rico Medina, de 43 años, quien lleva 21 años al servicio de la Policía y de los colombianos, y que por esos azares de la vida, sus dos décadas en la institución ha estado en la Escuela ‘Eduardo Cuevas García’.



