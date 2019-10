Por qué inadmitieron en Colombia a una periodista mexicana

Luego de que varios periodistas, incluida la también activista Claudia Julieta Duque, denunciaran una supuesta violación a los derechos y libertad de prensa por que a la fotógrafa mexicana Alejandra Rajal no se le permitió el ingreso al país, Migración Colombia explicó las razones por las que a la comunicadora se le negó el ingreso al país.

Las denuncias sobre el episodio sucedido a Rajal comenzaron este martes, cuando Rajal llegó al país para hacer parte de un programa de The International Women's Media Foundation (IWMF), según lo dijo la propia organización.

Periodista @alerajal fellow de @iwmf para reportar en Colombia en el marco del programa ADELANTE ha sido retenida en el aeropuerto ElDorado por @MigracionCol que no escucha ningún argumento de la organización sobre los motivos de su viaje a Colombia. @CancilleriaCol @MinInterior — ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) October 2, 2019

Un día después, Claudia Julieta Duque escribió en su Twitter: "Alejandra Rajal fue deportada a medianoche por Migración Colombia. Les pareció sospechoso que viniera como turista a reportar para IWMF (prensa no necesita visa), al Festival Gabo y a Cúcuta".



Y la misma IWMF expidió un comunicado diciendo que estaba profundamente perturbados "por esta violación de la libertad de prensa e insta al gobierno colombiano a permitir que las periodistas completen su trabajo sin interferencia".



En su comunicado, la organización expresó que le proporcionaron a Migración Colombia los documentos que soportaban el viaje de Rajal, pero se le negó la entrada al país, a donde venía a participar de un proceso de becas.

Esta clara violación de la libertad de prensa es profundamente preocupante y un sombrío recordatorio de los continuos desafíos que enfrentan las mujeres periodistas simplemente por buscar la verdad". FACEBOOK

"Rajal fue elegida como una de las 12 mujeres periodistas destacadas en un proceso de solicitud altamente selectivo para este viaje de reportaje totalmente financiado a Colombia. Actualmente en su quinto año, el programa de becas Adelante de la IWMF es una iniciativa bien establecida en América Latina financiada por la Fundación Howard G. Buffett. Hasta la fecha, Adelante ha realizado cinco viajes periodísticos a Colombia y 23 en toda América Latina. Sin embargo, esta es la primera y única vez que una becaria ha enfrentado estas consecuencias", dijo la entidad.



Y agregó: "intimidar y negarle entrada a una periodista que trabaja es infundir terror, inhibir informes vitales y prevenir futuras oportunidades profesionales. (...) Esta clara violación de la libertad de prensa es profundamente preocupante y un sombrío recordatorio de los continuos desafíos que enfrentan las mujeres periodistas simplemente por buscar la verdad".

Anoche, a @alerajal una #IWMFFellow se le negó injustamente la entrada a Colombia después de una detención de aproximadamente 11 horas. A continuación, nuestra declaración sobre esta violación profundamente inquietante a la #LibertadDePrensa: https://t.co/dQaibOoz61 pic.twitter.com/ARGn9og7hj — IWMF (@IWMF) October 2, 2019

Consultada frente al episodio, Migración Colombia explicó, en primer lugar, que por ley la autorización de ingreso al país es una decisión soberana y discrecional de la autoridad migratoria.



Además, explicaron que la decisión de inadmitir a Rajal -que es distinto a la deportación pues ese proceso genera una sanción a quien es deportado- fue porque en principio le mintió al oficial de migración sobre los propósitos de su viaje y porque no llevaba con ella los documentos que soportaran su estadía en el país.



De acuerdo con la entidad, Rajal informó a su arribo a Colombia que el propósito de su viaje era de turismo y cuando se le preguntó a dónde iba a dijo que a Medellín. Así mismo, dijo que iba a quedarse tres semanas.



Pero cuando se le preguntó a dónde iba a quedarse (casa, hotel) y cuánto dinero había traído para costear su estadía tres semanas, no tenía consigo reservas en ningún hotel y solo informó traer 150 dólares, cuando, de acuerdo con Migración un promedio por día en Colombia (contando hoteles, comida y demás) se calcula en al menos 60 dólares.



De acuerdo con la entidad, fue por eso que fue inadmitida y la condujeron a una sala de espera mientras conseguían un tiquete de regreso a México. Fue ahí donde tuvo que esperar unas 8 horas, según dijo Migración, porque la normatividad establece que las personas inadmitidas a Colombia deben regresar a su país en la misma aerolínea en la que llegaron, y para el caso de la aerolínea en la que viajó Rajal, la empresa informó que solo tenía vuelos hasta la medianoche.

Actualización: Estoy con salud y de regreso en mi país, mi equipaje aún sigue en Colombia. Muchas gracias por todo el apoyo y difusión, me voy con el corazón roto pero con esperanza de volver. En unas horas daré una declaración de los hechos. Un abrazo fuerte y todo mi 💜 — Ale Rajal (@alerajal) October 2, 2019

Ya en la sala de espera, dijo Migración, fue cuando la periodista informó que no solo iba para Medellín sino también para Cúcuta y que venía a trabajar. Después IWMF se comunicó con Migración para enviarles la documentación que soportaba el viaje pero el caso es que esa documentación debía tenerla la periodista consigo desde que llegó.



Finalmente Rajal publicó un mensaje en su Twitter diciendo que había llegado bien a México pero sin sus maletas, que seguían en Colombia.



Sobre esto, desde Migración comentaron que esa institución no es la encargada de las maletas de los pasajeros, de ese tema se encarga el aeropuerto (en este caso El Dorado) o si hubo alguna inspección, la policía, pero que desde Migración no tuvieron nada que ver con su equipaje.

