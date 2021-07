¿Pueden juzgar a pastor que convenció a mujer de no vacunarse y murió?

El testimonio de un hombre que perdió a su mamá luego de que ella –influenciada por un pastor– se negó a vacunarse contra el covid-19, contrajo el virus y falleció después de 18 días de portarlo es uno más de decenas que demuestran la alarma que encienden entre las autoridades sanitarias los movimientos antivacunas.



El líder religioso, quien acompaña a feligreses en el Eje Cafetero, Bucaramanga, Cali, Barrancabermeja y Villavicencio, supuestamente los convence de que los biológicos, e incluso la ciencia, "son cosas del diablo y no sirven para nada".



Mientras los resultados de los organismos de salud dan cuenta de la eficacia de las vacunas para prevenir el contagio y evitar la mortalidad del covid-19, en algunos sectores siguen creciendo los cuestionamientos, muchas veces carentes de evidencia científica.



Pero, ¿puede tener consecuencias penales una persona que convenza a otra de que se niegue a ser inmunizada?



"Absolutamente ninguna", responde el abogado penalista Camilo Burbano.



"Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Colombia hay libertad religiosa. Las personas tienen la voluntad de elegir en lo que creen y en lo que deciden creer. En segundo lugar, estas personas no están obligando a alguien a no vacunarse: los convencen, lo cual es reprochable, pero desde el punto penal no están obligándolos ni yendo en contra de la voluntad de esas personas, porque son ellas quienes finalmente toman la decisión", explica Burbano.

Entre tanto, el Gobierno Nacional ha dicho que estudia la posibilidad de aplicar restricciones para las personas que por voluntad propia no se vacunen.



"No se descarta, en aras de ese interés general, aplicar ciertas restricciones a eventos y actividades sociales. La vacunación es un deber con la sociedad", dijo el ministro de Salud, Fernando Ruíz, en entrevista con EL TIEMPO este domingo, y anunció que están trabajando en una certificación electrónica para hacer un control de las personas que se han vacunado y las que no.



