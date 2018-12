Plantón por asesinatos de psicóloga y líder social en el Caquetá

'Que trabajar por la paz no nos cueste la vida' será la consigna de este viernes en la plaza de Bolívar de Bogotá, durante el plantón para rechazar los asesinatos de la psicóloga Viviana Muñoz, quien trabajaba para la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) en el Caquetá, y de Jesús Ignacio Gómez Ávila, líder social de San Vicente del Caguán.

La concentración se iniciará a las 12 del día y la idea es que muchas personas se unan y que cada una lleve una flor en homenaje a las dos víctimas.



La psicóloga y el líder social fueron asesinados en zona rural de San Vicente del Caguán y sus cuerpos, con impactos de armas de fuego, fueron hallados en la tarde del miércoles.

Según algunas autoridades, el asesinato de la psicóloga no estaría relacionado con el trabajo en la reincorporación de excombatientes de las Farc y el ataque habría estado dirigido al líder social.



En el pasado Gómez Ávila, quien fue calificado por el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, como un líder social vinculado a programas medioambientales, había tenido discusiones con alias El Paisa.



Según le contó Gómez Ávila al Alcalde, hace varios meses él se había enfrentado con el exjefe de las Farc Hernán Darío Velásquez, 'El Paisa', y por eso había pedido seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Sin embargo, la solicitud fue negada porque la entidad no veía "una amenaza contra su vida", dijo el alcalde.



"Me contó que le dijo en la cara a 'El Paisa' que era un asesino. Y que se generó cierta molestia. Yo le dije que si no le daba temor, que tenía que ser más mesurado", afirmó Sánchez Cedeño.



Los hechos ocurridos en San Vicente del Caguán preocupan a los cientos de personas que hoy, desde distintas entidades, trabajan en la implementación de los acuerdos con las Farc y en la consolidación de la paz.

REDACCIÓN PAZ