El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reportó tranquilidad en el avance del plan retorno en todas las vías del país, así como en las terminales áreas.



(Lea: Volcán Nevado del Ruiz: el dispositivo de Policía en zonas aledañas en el Tolima)



“Tenemos más de 5.500 hombres de la Dirección de Tránsito y Transporte a lo largo de las diferentes vías monitoreando”, apuntó. También dijo que en el caso específico de San Andrés, no hay un solo pasajero de las aerolíneas Ultra Air o Viva Air “que esté sin ser atendido. Todos a hoy están retornando sin problema”.



(Lea: Esta Semana Santa si va a tomar, no maneje, esto le puede costar la multa)

“Eso obviamente es tranquilidad. Sin embargo, estamos trabajando para que retorne el flujo normal que era entre 70 y 80 vuelos a la Isla”, agregó.



Hay tres vías con cierres totales por deslizamiento de rocas: Pasto-Mojarras en el kilómetro 75; Medellín-La Pintada en el sector La Quiebra; y la vía Santa Ana-Mocoa que está en cierre total.



(Lea: Estafas en Semana Santa: estos son los mensajes que más usan los ladrones)



Y, por el volcán Nevado del Ruiz, Reyes dijo que restricciones de la vía que atraviesa el páramo de Letras.

Se espera un flujo vehículos de 10 millones a nivel nacional en esta Semana Santa. Reyes indicó que las personas pueden verificar en el numeral 767 las condiciones de las vías, así como las aplicaciones de transporte.



“Que no conduzca nadie bajo el influjo del alcohol. Hemos muchas pruebas afortunadamente con un resultado muy positivo, los casos son muy pocos”, dijo el funcionario quien también recomendó seguir las normas de tránsito y hacer pausas activas.



(Lea: Semana Santa: si va a manejar, lleve papeles; así es la multa por no tenerlos)



En ese sentido, el ministro reportó un accidente que dejó una niña en cuidados intensivos, que fue provocado por un motociclista que no tenía licencia de conducción.

75 personas han fallecido

"Hay 8.424.000 vehículos. Ha reducido hasta ahora el 7 por ciento frente al año anterior. En la entrada a Bogotá tenemos, a hoy, 581.990 vehículos. Y en Cundinamarca salieron 1.604.000 y han ingreso 946.000, lo cual significa que tendremos un alto flujo vehicular", dijo.



Sobre accidentes, el ministro Reyes dijo que se han presentado 238 casos, frente a 264 del año anterior, lo que implica un 10 por ciento menos. Han fallecido 75 personas, frente a 102 del año anterior, para una reducción del 26 por ciento. Y 311 lesionados.



Aunque el ministro reportó 75 muertos, la Policía precisó que son 78 desde el 31 de marzo hasta medio día de este domingo.



(Lea: Estas son las restricciones que estarán vigentes durante el puente)



Igualmente, han sido impuestos 1676 comparendos a personas por no portar licencia, 1076 por revisión tecno mecánica y, por no portar el SOAT, 936.

En Cundinamarca

En la vía Girardot-La Mesa-Mosquera hay un reversible en un solo sentido de las 10 a.m. a las 10 p.m. que empieza en Apulo, kilómetro 33.



En la vía Bogotá-Villavicencio a las 2 de la tarde comienza el reversible.



(Lea: Propiedad horizontal: tenga en cuenta que requiere si va a modificar su inmueble)



En la vía de la Autopista Norte, en el sector del Puente del Común hasta la carrera 7, el reversible empieza a las 2:30 de la tarde.



En la vía Silvania-Soacha: a las 10 de la mañana empezó el reversible que irá hasta las 10 de la noche.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia