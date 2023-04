El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reportó tranquilidad en el plan retorno en todas las vías del país, así como en las terminales aéreas, en una operación en la que participaron más de 5.500 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.



Reyes dijo que en el caso específico de San Andrés, no hay un solo pasajero de las aerolíneas Ultra Air o Viva Air “que esté sin ser atendido. Todos a hoy están retornando sin problema”.



Operación Retorno en la autopista sur . Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

“Eso obviamente es tranquilidad. Sin embargo, estamos trabajando para que retorne el flujo normal que era entre 70 y 80 vuelos a la Isla”, agregó.



Hay tres vías con cierres totales por deslizamiento de rocas: Pasto-Mojarras en el kilómetro 75; Medellín-La Pintada en el sector La Quiebra; y la vía Santa Ana-Mocoa que está en cierre total.



Y, por el volcán Nevado del Ruiz, Reyes dijo que restricciones de la vía que atraviesa el páramo de Letras.

Se esperaba un flujo vehículos de 10 millones a nivel nacional en esta Semana Santa. Reyes indicó que las personas pueden verificar en el numeral 767 las condiciones de las vías, así como las aplicaciones de transporte.



“Que no conduzca nadie bajo el influjo del alcohol. Hemos muchas pruebas afortunadamente con un resultado muy positivo, los casos son muy pocos”, dijo el funcionario quien también recomendó seguir las normas de tránsito y hacer pausas activas.



En ese sentido, el ministro reportó un accidente que dejó una niña en cuidados intensivos, que fue provocado por un motociclista que no tenía licencia de conducción.

85 personas han fallecido

Se desconoce si hay víctimas. Foto: Suministrada

La Policía reportó en toda la Semana Santa 258 accidentes, lo que implica una reducción del 9 por ciento frente al año anterior. Con corte a las 6 de la tarde de ayer, se reportaban igualmente 85 muertos, cifra que representa una disminución del 21 por ciento.



Una de las personas falleció en un accidente de un bus intermunicipal en la vía a Bituima, Cundinamarca.



Igualmente, se reportaron más de 300 heridos y 8.504 comparendos por faltas de tránsito, como no portar licencia de conducción, por la revisión técnico-mecánica y por no portar el Soat.

Buscarán mayores sanciones para bloqueos

Los camioneros bloquearon la entrada a Bogotá por la calle 13. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Vamos a estudiar la posibilidad de llevar en el Congreso, en una ley que se esté tramitando, sanciones mucho más drásticas: Mintransporte FACEBOOK

Aunque hubo reporte de tranquilidad, el gremio de los camioneros realizó ayer un paro y bloqueó por más de cuatro horas la vía de acceso a Bogotá por la calle 13, a causa del asesinato de uno de ellos cuando cubría la ruta Bogotá-Medellín con una carga de alimentos.



Según los manifestantes: “No hay condiciones de seguridad para ejercer la profesión y la policía no atiende a las alertas que hacemos”.



Los camioneros acordaron levantar los bloqueos sobre las 5:30 de la tarde luego de pactar una reunión con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que tendrá lugar durante esta semana.El funcionario, en todo caso, cuestionó los bloqueos y aseguró que se buscará ir al Congreso para fijar sanciones más fuertes.

“Debemos insistir, se los dijimos, que el diálogo será siempre el camino. Todo hecho que genere afectación a la movilidad es irregular y tiene consecuencias en materia de comparendos. Estamos frente a un delito", dijo.



El ministro Reyes anunció que ya se identificaron "a quienes hoy obstruyeron la vía y vamos a solicitar la acción de la justicia penal , con solicitudes de incautación de esos vehículos".



"La obstrucción de la vía afecta los derechos de los terceros. Eso da lugar a extinción de los bienes. No puede ser que por ese hecho, que por supuesto nos duele a todos y está en investigación, bloqueemos las vías. Vamos a estudiar la posibilidad de llevar en el Congreso, en una ley que se esté tramitando, sanciones mucho más drásticas”, dijo.

Reparos al comandante de Tránsito de Cundinamarca

En plena Semana Mayor, en Cundinamarca, una discusión generó cambios en la Policía de Tránsito.



Todo surgió tras el descontento del gobernador del departamento, Nicolás García, que a través de sus redes sociales se quejó del trabajo del coronel Diego Mora, encargado de la movilidad, pues este no habría autorizado contraflujos para agilizar la entrada de viajeros a Bogotá el sábado 8 abril.



“Necesitamos un comandante de Tránsito en Cundinamarca que conozca el departamento, que conozca la región, que sea eficiente y que cumpla su tarea. (...) Cundinamarca necesita y pide nuevo comandante de Tránsito”, dijo García en la tarde del sábado.



Horas después, aunque Mora no salió del cargo, el teniente coronel Jhon Silva llegó a apoyarlo. El gobernador elogió a Silva, de quien, dijo, sí conoce la región.

En Cundinamarca

En la vía Girardot-La Mesa-Mosquera hay un reversible en un solo sentido de las 10 a.m. a las 10 p.m. que empieza en Apulo, kilómetro 33.



En la vía Bogotá-Villavicencio a las 2 de la tarde comienza el reversible.



En la vía de la Autopista Norte, en el sector del Puente del Común hasta la carrera 7, el reversible empieza a las 2:30 de la tarde.



En la vía Silvania-Soacha: a las 10 de la mañana empezó el reversible que irá hasta las 10 de la noche.

