Petro interpone tutela contra Claudia López por declaraciones de vandalismo

El senador y líder de Colombia Humana Gustavo Petro interpuso, a través de sus abogados, una tutela en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por supuesta vulneración al buen nombre por cuenta de unas declaraciones que la mandataria capitalina hizo sobre el vandalismo en la ciudad.



López dijo el 10 de agosto de 2021 en varios medios de comunicación que varios actores políticos eran responsables de promover actos de vandalismo que terminaron con la quema de un bus de Transmilenio el día anterior en frente al sector del humedal Juan Amarillo.



La alcaldesa dijo que los actos vandálicos fueron promovidos “para hacer política”. En concreto dijo: “Yo quiero insistir en que esta radicalización de jóvenes abiertamente promovida por senadores como Gustavo Bolívar y otros actores políticos del petrismo es absolutamente irresponsable”.



Ante ello, Gustavo Petro le solicitó a López oficialmente una retractación el 20 de agosto en atención a que por dichos hechos no hay denuncia, ni sentencia judicial que responsabilice al sector afín a Petro de esos hechos.



“Ello, en aras de restablecer mis derechos constitucionales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas”, dijo Petro en la petición de retractación.



López contestó el 3 de septiembre pasado diciendo que ella se refirió a Gustavo Bolívar y no a Petro. “No hay en mis declaraciones ninguna referencia personal y directa a usted ni a su organización o movimiento político Colombia Humana”, dijo al indicar que la referencia a Bolívar ni es falsa ni se refiere a hechos de connotación penal



Ahora, este asunto será objeto de discusión ante juzgados de la República.



