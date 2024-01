Así es el difícil panorama del acceso a la salud para las personas trans en Colombia

A Iván Danilo Donato le hicieron la mastectomía bilateral a través de la EPS Sanitas, en junio del 2020. Este procedimiento consiste en retirar las mamas y masculinizar el pecho. Su cirugía fue hecha por una persona sin experiencia y eso se reflejó en el resultado, que produjo en el paciente un episodio de depresión de 18 meses.



En la actualidad, Iván Danilo necesita una reconstrucción de pecho y se encuentra en un proceso legal contra el personal de salud implicado.

Aunque la decisión de la OMS abre la puerta para que la población trans tenga salud y vida digna, faltan políticas públicas para combatir el estigma social, dicen expertos. Foto: Hans Lucas

Este testimonio ejemplifica el panorama de la población trans de cara al sistema de salud y el de Donato no es el único caso. La situación es recurrente y la comunidad de hombres transgénero de Bogotá se siente desprotegida pero, además, tiene un término para calificar a los cirujanos que hacen mal estos procedimientos: “carniceros”.



No tener acceso, especialmente, en el sector de la salud, aumenta el riesgo de recurrir a servicios "clandestinos, caseros o artesanales que no cuenten con la debida asepsia, causando deformaciones en el cuerpo, proliferación de infecciones, problemas cardiovasculares y en algunos casos la muerte”, según Jonna Corredor, especialista en sicología con enfoque de género.



A través de un cuestionario distribuido en Bogotá en el 2019, por Colombia Diversa, se encontró que el 96 por ciento de las mujeres trans acudió a mecanismos informales para transformar sus cuerpos (entre ellas, el 55,4 por ciento lo hizo en la casa de una persona conocida y el 13,8 por ciento en garajes o clínicas clandestinas).

En el 2016, fueron entrevistadas 109 mujeres trans de Cali, con el fin de conocer el estado de su acceso a la salud. El 91 por ciento respondió que usa hormonas, y de este número el 94 por ciento dijo no haber recibido atención médica para su suministro.



El 92 por ciento de las entrevistadas se inyectó silicona fluida y el 13 por ciento usó aceites vegetales, administrados mayoritariamente por amigos, conocidos y esteticistas.



Sin discminación es la cuestión, comparsa por igualdad, según la Juntanza Feminista de Mujeres y Disidencias Sexuales. Foto: Juntanza Feminista de Mujeres y Disidencias Sexuales

Así mismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que en Latinoamérica y el Caribe las personas trans son una población marginada, con considerables problemas en el acceso a los servicios médicos.



Esto, según los datos de la OPS, genera diversos problemas en la población trans de Latinoamérica y el Caribe. Los más documentados tienen que ver la alta tasa de prevalencia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, un alto consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, los efectos de las hormonas autoadministradas y las inyecciones de relleno de tejidos blandos, entre otras.



También preocupa la exposición a la violencia verbal, emocional y física, así como la alta frecuencia de problemas de salud mental que afronta esta población.

Derechos de las personas trans Foto: Istock

De seis personas con experiencia de vida trans que dialogaron con EL TIEMPO, cinco han acudido a recursos legales —como derechos de petición, tutelas y quejas— para acceder a servicios integrales en el ámbito de la salud. Uno de ellos, Matthew Bohórquez, divulga los documentos legales que ha creado para su transición de género como plantillas de uso abierto. "Con estos recursos legales, la respuesta es más rápida, clara y satisfactoria", expresó.

Acceso a salud

Acceso a la salud es recibir una respuesta satisfactoria a la condición propia o al motivo de consulta FACEBOOK

El sistema médico divide entre dos categorías (hombre o mujer) los servicios a los que cada individuo puede acceder. Esto niega a las personas con identidades de género diversas el acceso a ciertas especialidades —como ginecología o urología—, lo que deja algunas necesidades sanitarias sin cobertura, según los testimonios brindados a EL TIEMPO.

Rubén Castro, hombre trans español en embarazo de España Foto: Tomada de Instagram

En ese sentido, Iván Danilo Donato, un hombre trans y defensor de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, explicó que “el acceso a la salud es recibir una respuesta satisfactoria a la condición propia o al motivo de consulta, no es simplemente tener la posibilidad de tener una cita”.



Donato tiene 28 años y una formación profesional que le permite comprender cuáles son sus derechos y cómo defenderlos; sin embargo, no todas las personas tienen el mismo acceso y no entienden cómo reivindicar su condición y decisión.





Nataly Bernal, una mujer transgénero de 46 años y quien se encarga de la cocina en las ollas sociales de la Red Comunitaria Trans, manifestó que lo que ha conseguido para reafirmar su identidad de género, ha sido gracias a sus esfuerzos individuales.



Bernal, oriunda de Villavicencio, llegó a Bogotá a los 22 años, considerando que en la capital del país podría hacer su tránsito sin ser víctima de prejuicios ni discriminación. Varias de sus amigas tuvieron problemas de salud mortales, a lo que ella llama “locuras y vanidad en el tránsito de las mujeres”.

Inyecciones de silicona: tragedia e impunidad En el barrio Santa Fé hay un peligro para jóvenes y personas de la comunidad LGBTIQ+. Allí se comercializa y se inyecta silicona como si fueran biopolímeros que ponen en riesgo la salud. Inyecciones de silicona: tragedia e impunidad | El Tiempo Foto: EL TIEMPO.

Y la locura de Nataly fue ponerse un implante en los senos a un bajo costo. Ese procedimiento fue hecho con aceite vegetal para freír alimentos. Algo salió mal en el postoperatorio y el líquido se regó hacía los pulmones y la cintura. En la actualidad Bernal siente dolor en la zona del abdomen con el tacto, pero agradece que el daño no haya sido mayor.



Los procedimientos que corresponden a los procesos de modificación corporal propios de la población trans fueron integrados al Plan Obligatorio de Salud, mediante el Acuerdo 29 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud.



Nataly Bernal, al igual que otras personas, desconoce que el sistema de salud colombiano debe garantizarle el acceso a la reasignación de género, usualmente enfocado en medicamentos, cirugías y acompañamiento de un profesional. Por eso, expresó la necesidad que tiene de ser acompañada y asesorada para tomar decisiones adecuadas.

Funcionarios capacitados

El acceso a la salud no es la única brecha existente. Las seis personas trans entrevistadas se han encontrado con personal que no está capacitado para atenderlas. Juan Diego Medina, un hombre de 33 años y activista en Popayán, se ha visto en la necesidad de hacer pedagogía con el personal de salud, ya que muchos no comprenden la diferencia entre ser una mujer o un hombre trans.

Pocos médicos están preparados para atender a pacientes trans. Foto: istock

En ese mismo sentido, Matthew Bohórquez —un hombre trans de 26 años— espera que “el especialista sepa mucho más que el paciente”. Sin embargo, su experiencia ha sido opuesta.



Bohórquez es de Santa Marta, allí inició su tránsito donde un endocrinólogo se negó a atenderlo, diciéndole “yo no sé de eso ni hago eso”. Solo recuerda a una ginecóloga que le brindó una atención adecuada y necesaria, la profesional había sido sensibilizada en la academia médica brasileña para atender a hombres transgénero. "En más de cinco años de transición, solo hubo dos profesionales que me brindaron una atención adecuada... están experimentando con nuestros cuerpos”, recuerda por su parte Donato.



Para él, algunos doctores están haciendo cirugías para las que no están preparados y generando daños que afectan la integridad física, mental y económica de las personas trans. Su experiencia, en este sentido, fue una mala cirugía en el pecho.



Los hombres trans son invisibilizados en muchos espacios. Foto: Cortesía

Según Juan Diego Medina, y otras personas de la comunidad trans, los cirujanos plásticos a los que se refieren, hacen los procedimientos sin tener conocimiento del enfoque de género. “No saben cómo realizar los procedimientos, abren al chico trans, lo cosen y que quede como sea. Nosotros queremos retirarnos las mamas, pero también necesitamos vernos bien en el espejo”, recalca Juan Diego.



Donato expresó que en la academia médica hace falta una obligatoriedad para tener enfoque de diversidad en general. Según él, es necesario ubicar las particularidades de las poblaciones vulnerables que suelen tener problemas con el sistema de salud.



Los entrevistados compartieron que su experiencia con el servicio médico habría sido más agradable si el personal entendiera qué es una persona trans, y así mismo hiciera preguntas clave para esta población, como "los pronombres, el nombre identitario y las expectativas que tiene el paciente con su tránsito", según Donato.

Prejuicios en el consultorio

Colombia Diversa encontró que los prejuicios fueron la mayor causa de hostigamiento y amenazas contra personas LGBTIQ+ en el 2022. Este factor, junto a la discriminación y los estereotipos, no se filtran en los consultorios médicos y afectan a los individuos con identidades de género no normativas.

Cita médica Foto: iStock

Al respecto, Larissa Muskus Isaza —una mujer trans de 22 años— expresó que los funcionarios de los hospitales deben mantener los límites de su profesión y su propia especialidad, dado que se ha encontrado con doctores que le preguntan cosas que no corresponden a la consulta. “Me han ‘exotizado’ por ser una mujer trans, una vez me preguntaron por mis actividades sexuales y por mis cambios físicos en una consulta con medicina general”.



Muskus considera que transitar en el sistema de salud es una montaña rusa. “Siempre debo estar peleando, a pesar de reconocer que, por ser una mujer joven, ha sido más fácil para mí que para otras compañeras trans”, recalca.

Manifestación LGBTIQ+. Foto: EL TIEMPO

Jeniferd Cristal, una mujer de 43 años, compartió que lleva más de un año intentando acceder al tratamiento de remplazo hormonal, por lo que actualmente está elaborando una tutela.



Otra situación recurrente es el estereotipo sobre la masculinidad y la feminidad. Donato expresó que algunos médicos le dicen “yo lo voy a convertir en un hombre", refiriéndose a ser más machos, barbados y musculosos.



Así mismo, Bohórquez se ha encontrado con personas que, en sus palabras, lo tratan como si fuera un pecado (su condición). “Me satanizan e intentan intervenir en las decisiones sobre mi identidad, mi expresión de género y mi cuerpo”.



Violencia institucional en el sector de la salud

Hasta el pasado 20 de noviembre, la Defensoría del Pueblo registró y apoyó al menos 200 casos de agresión contra personas trans y lamentó el feminicidio de 26 mujeres transgénero. La misma entidad señaló que tiene 65 denuncias por violencia institucional, 33 tienen que ver con barreras de acceso en servicios de salud y 12 con violencia policial.



Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia institucional es toda acción u omisión realizada en una entidad, que perjudique o viole cualquier derecho de las personas.



La situación de la población trans en el país, en los ámbitos sociales, laborales, educativos y, especialmente, en la salud, ha llevado a que sigan buscando mecanismos que permitan garantizar sus derechos.

Acciones afirmativas

El derecho a la salud y al desarrollo de las personas trans hacen parte de los temas que deben priorizarse en el 2024, según Colombia Diversa. Esta organización expresó que el Ministerio de Salud debe expedir un protocolo de atención para esta población, con el fin de facilitar el acceso a los tratamientos de afirmación de género.

Marcha LGBTIQ+ en Bogotá. Foto: Mauricio León

La Liga de la Salud Trans, organización dedicada al derecho médico y sanitario de la población con expresión e identidad de género diversa, se ha enfocado en cerrar las brechas desglosadas previamente.



Ha logrado acciones como Navegadores de la Salud, la Ley Integral Trans y la extensión de la licencia de maternidad en el Código Sustantivo del Trabajo a todas las personas con capacidad de gestar, entre otras. Estas se han realizado en alianza con la Embajada de Países Bajos en Colombia, un vínculo diplomático que existe entre ambas naciones desde 1829.



La Liga le recomendó al Ministerio de Salud la actualización de las guías y lineamientos en lo referente a la salud de las personas con identidad de género diversa, acogiéndose a la normativa jurídica. Esto sucedió en el Examen Periódico Universal (EPU) del 2023, donde los países presentan su situación en materia de derechos humanos y reciben recomendaciones para implementar y analizar en la posterioridad.

Ley Integral Trans

Junto a otras organizaciones, la Liga trabajó en el desarrollo de un Proyecto de Ley que busca el establecimiento de medidas para “la garantía del derecho a la identidad de género y el acceso a otros derechos que se vulneran en razón de la discriminación y el prejuicio”, señala el documento conocido como la Ley Integral Trans.



Este proyecto, que no se ha presentado todavía ante el Congreso, pero que ha sido trabajado por varias organizaciones, busca disminuir las brechas que tienen las personas trans en distintos sectores como el laboral, económico y el de la salud. Esta ley pretende ser una herramienta jurídica para la vida digna de las personas con expresiones e identidades de género que no son normativas, la cual se ve vulnerada por la discriminación, persistente en la sociedad.

Primera versión impresa de la Ley Integral Trans. Foto: Gabrielle Gutiérrez Gualteros

La embajadora de Países Bajos en Colombia, Reina Buijs, en diálogo con la Liga de la Salud Trans, les recalcó la necesidad de establecer vínculos con otras organizaciones y grupos poblacionales del país, además de contar con el apoyo de congresistas.

En el proceso que dio inicio a la formulación de la Ley Integral Trans, participaron las organizaciones Colombia Diversa, Profamilia y la Liga de la Salud Trans. En conjunto, colectaron las propuestas y necesidades de aproximadamente 1.500 personas con experiencias de vida trans en Colombia, incluidas aquellas que están bajo medidas privativas de la libertad.



La embajadora de Países Bajos en Colombia, Reina Buijs, estuvo en la Casa Diana Navarro en la presentación de los proyectos de La Liga de la Salud Trans. Foto: Gabrielle Gutiérrez Gualteros

El Dane tiene un censo nacional reciente de 501.000 lesbianas, gays, bisexuales, trans (transgénero, travestis y transexuales), intersexuales, queer y demás expresiones de la diversidad sexual y de género que no entran en las categorías mencionadas (por las siglas LGBTIQ+).



Por su parte, la Secretaría de Planeación de Bogotá detalló que, en el 2022, habían cerca de 4.000 personas trans en la capital.

Navegadores de la Salud

Otro de los proyectos de la Liga es el de los Navegadores de la Salud. Este consiste en brindar un acompañamiento jurídico, psicosocial y médico frente a los procesos de reasignación de género. Se les llama Navegadores a los funcionarios capacitados para ofrecer este servicio gratuito.



Los Navegadores han logrado hacer acompañamientos a nivel nacional, gracias a la modalidad presencial y virtual.

Licencia de maternidad para personas trans

En septiembre del 2023, la Corte Constitucional falló a favor de una demanda que presentó La Liga y el Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte —en diciembre del 2022—, en la que solicitaban la extensión de la licencia de maternidad a las personas gestantes.



Este permiso está contenido en el Código Sustantivo del Trabajo con las expresiones "trabajadora", "mujer" y "madre". Con el fallo, la licencia será aplicada a todas las personas que tienen la capacidad de gestar, lo que incluye a los hombres trans y las personas no binaries asignades femenino al nacer.

