Esta semana, en el programa del Consultorio Jurídico, hablamos sobre los prepensionados y sus derechos, con la ayuda de un abogado experto de la Universidad Libre, qué derechos tienen los prepensionados, cómo denunciar una empresa que no respeta sus derechos, pueden despedir a una persona que esté próxima a recibir la pensión, qué requisitos son necesarios para tener una estabilidad reforzada laboral, y mucho más...



¿Qué derechos tienen los pensionados? ¿Qué leyes protegen a los pensionados y prepensionados?

- Al pago oportuno de la pensión,

- Al incremento anual de la pensión según el IPC

- Al descuento del aporte en salud y mantener su afiliación a dicho sistema

- A la mesada 13 en Diciembre

¿Qué es un prepensionado? ¿Existe alguna protección para los prepensionados?

Se entiendo por prepensionado al trabajador que se encuentra en los últimos tres años anteriores al cumplimiento de los requisitos para pensionarse por vejez.

¿Qué requisitos hay para tener una estabilidad reforzada laboral ¿La estabilidad reforzada laboral del prepensionado aplica en el sector público y en el privado?

La protección aplica para todo trabajador, se debe probar que está cerca de completar las semanas mínima para pensionarse (1.300), esto es que le faltan al rededor de 150 semanas por tanto necesita permanecer en el empleo para completarlas.



¿Se puede pedir indemnización por despido teniendo estabilidad laboral reforzada, sin necesidad de reintegro?

NO, el objeto de la estabilidad laboral es regresar al empleo no pedir dinero.

Sí, una persona está próxima a recibir la pensión ¿pueden despedirla? (así este en el sector público o privado)

NO, el trabajador particular o servidor público no puede ser despedido cuando está cerca de alcanzar su pensión por vejez o invalidez, ya que se encuentra en condición de vulnerabilidad social.

