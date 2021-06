¿Le pueden embargar la pensión?

En principio la normatividad vigente señala que las pensiones no se pueden embargar, pero en la misma ley existen un par de excepciones.

Una persona podrá ser objeto de embargos judiciales cuando la deuda corresponda a casos de pensiones de alimentos o de obligaciones con cooperativas. En ningún otro caso el ciudadano podría ser embargado.

El valor de lo que se llegaría a descontar de la pensión de la persona no podría superar la mitad de lo que el ciudadano recibe como mesada. Esto porque se entiende que ese ingreso es lo que permite a la persona cubrir sus gastos luego de lograr la jubilación.



Ese tipo de órdenes solo las podrán tomar jueces y no entidades como el Bienestar Familiar, inspectores de policía o centros de conciliación.



El pensionado podrá llegar a un acuerdo de pagos con el demandante y si el juez lo avala, se expedirá la orden de descuento para que el fondo de pensiones haga el descuento respectivo.



La Corte Constitucional ha resuelto varias demandas por este tipo de situaciones determinando que solo la pensión de invalidez no es embargable en ningún caso.

