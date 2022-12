En la noche de este miércoles, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que se refiere a la visita oficial que adelanta el jefe de la cartera, Iván Velásquez Gomez, desde el lunes a Estados Unidos.



El funcionario, quien estará hasta mañana en Whashintong, se ha reunido con altos representantes del gobierno de Biden, del legislativo y con centros de pensamiento para explicar ampliamente la política de paz total.



De acuerdo con el Ministerio, tras la reunión bilateral que sostuvo Velásquez con el secretario de Defensa de los EE. UU., Lloyd Austin, y con el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, Daniel Erikson, el jefe de la cartera castrense dijo que hasta el momento el Gobierno no ha expresado ninguna objeción a los planes de seguridad, como la paz total.



“No fue expresada ninguna preocupación, al contrario, un respaldo. Nosotros decimos: el camino al progreso es la seguridad, y para la seguridad, la paz; y para la paz, lograr que todas estas organizaciones abandonen su actuar criminal. Este concepto, realmente, ha sido respaldado, no ha habido oposición, contradicción, objeción a esto que se ha planteado”, aseguró el Ministro en declaraciones a los medios de comunicación.



En sus declaraciones, el Ministro dijo que la paz total planteada por el Gobierno del Cambio, es decir del presidente Gustavo Petro, acepta dos clases de organizaciones al margen de la ley: una con la que se llevarán a cabo negociaciones políticas como sucede hoy en día con el Ejército de Liberación Nacional, Eln, y otra, con las que se tendrán conversaciones jurídicas que deben desembocar en el acogimiento a una ley que todavía está en trámite en el Congreso.

Se fortalecerán las instituciones de inteligencia

Firma de visitantes ilustres. Iván Velásquez, visita a EE.UU. Foto: Oficina de Relaciones Públicas de la Secretaria de Defensa de EE.UU.

De igual forma, el jefe de la cartera castrense señaló que el gobierno norteamericano ofreció la continuidad de la cooperación en materia militar.



“Planteaban la continuidad de programas de capacitación, de formación, de ayuda en diversos frentes, como este que mencionaba de contribuir a mejorar las capacidades de las Fuerzas Militares, vinculadas al desarrollo”, puntualizó.



Esta cooperación de Estados Unidos a Colombia implicará también una expansión en los temas de inteligencia, tanto estratégica, con la que se fortalecerá la Dirección Nacional de Inteligencia, la inteligencia militar y policial, como la inteligencia dirigida específicamente a la identificación de activos producto del narcotráfico, por lo que el Ministro anunció que se compartirá información con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.



Sobre la lucha contra el narcotráfico el Ministro señaló que la instrucción recibida por el presidente Petro, es la de no atacar el eslabón más débil de la cadena que es el cultivador, sino, ir tras los activos de los grandes capos o dueños del negocio.



En esa vía, señaló, que con mayor investigación se les quitará los bienes producto de la actividad ilícita y esto no solo debilitará a las organizaciones, sino que las debe llevar a su desarticulación.



“En Colombia la inteligencia se ha utilizado para la persecución política y se ha hecho mucha inteligencia política. Necesitamos hacer inteligencia para la investigación. Aquí los contradictores políticos se respetan, se les garantizan derechos, no se tolera ninguna forma de persecución política, mucho menos de esa persecución ilegal y necesitamos una inteligencia fortalecida que se dirija a combatir la criminalidad”, puntualizó el Ministro.

Velásquez reiteró la importancia de la sustitución voluntaria de cultivos de coca

Velásquez también se ha reunido con organizaciones de Derechos Humanos y con el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry; a los cuales, les ha explicado la visión del Gobierno en materia de erradicación de cultivos ilícitos.



“Naciones Unidas dice que cuando la erradicación es forzada hay una resiembra del 62 por ciento. Eso significa que, si se erradicaran 100 mil hectáreas, en realidad la erradicación es de 38 mil hectáreas. Se debe hacer una sustitución productiva de los cultivos que genere utilidades y medios adecuados de subsistencia para las comunidades”, aseguró el ministro Velásquez.



Finalmente, también abordó el tema medio ambiental, no solo desde el punto de vista militar y policial, basado en el despliegue de operaciones para proteger los recursos naturales, sino también, desde la preservación, en donde se está impulsando un proyecto para conservar la Amazonía, a través de incentivos para los campesinos por proteger la selva en sus territorios.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia.

