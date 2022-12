La patrullera Yaira Patricia Cuadro Luna, de 35 años de edad, lleva 11 años en la Policía Nacional y actualmente se desempeña como operadora de incidentes Nucleares, Biológicos, Químicos y Radiactivos (NBQR) de la Unidad de Antiexplosivos y Antiterrorismos, de la seccional de Investigación Criminal e Interpol, en Cartagena.



Por ser experta en el tema de antiexplosivos y estar como operadora NBQR, Cuadro ha recibido diversas capacitaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía de los Estados Unidos, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, entre otros.



Estas capacitaciones le permiten, en caso de ser necesario, dirigir operaciones de riesgo biólogico y atómico, algo que hasta el momento no se ha registrado en el país pero que en una circunstancia de tal magnitud le permitiría reaccionar para salvar cientos de vidas.



De hecho, estas capacitaciones son fundamentales para entrenar y capacitar a varios policías en el manejo de varios equipos de alta tecnología que el Gobierno de Canadá donó a la Policía de Colombia que sirven para detectar e identificar la emisión de radiación.



“La finalidad de estos equipos especializados es evitar la fabricación, transporte y utilización de armas químicas y nucleares”, aseguró la patrullera Cuadro.

En su papel de investigadora

De igual forma, la patrullera trabaja en el Grupo de Investigación Criminal de la Dijín, realizando turnos en el laboratorio móvil de criminalística en la inspección técnica de cadáveres y en los lugares de los hechos.



"Por circunstancias de la vida y gracias a Dios, soy la única patrullera en toda la Costa Caribe que realiza este tipo de actividades, lo que me hace sentir muy orgullosa”, aseguró la uniformada.



“Otros de los casos que me han marcado estando aquí son las veces que me ha tocado realizar inspecciones técnicas a cadáver donde las víctimas son compañeros de la Policía", señaló Cuadro, quien añadió que "aunque no haya trabajado con ellos, siento como si fuesen hermanos, hasta el punto que se me arruga tanto el corazón y me salen las lágrimas en medio del procedimiento y más aún cuando hablo con sus familiares", puntualizó la patrullera.

¿Quién es la patrullera Yaira Patricia Cuadro?

La patrullera Cuadro apoya las labores de criminalística en Cartagena. Foto: Policía Nacional

La patrullera Yaira Patricia es la cuarta hija del matrimonio entre Carmen Alicia Luna Pérez y Eliécer Cuadro Vega (fallecido).



Es madre de un niño de 10 años, Ian Daniel.



“Mi deseo de ingresar a esta hermosa Institución inició desde que aún realizaba mis estudios de bachillerato por un don divino que Dios me dio y es el de servir", afirmó la policía.



De hecho, Cuadro reconoce que su gran inspiración y ejemplo "fue la carrera institucional de mi cuñado Ángel Andrés Fortich Meléndez, quien es como un padre para mí y sirvió a la comunidad con profesionalismo y gran devoción durante varios años en esta bella Institución”.



En sus inicios como uniformada trabajó en la vigilancia en la estación Laureles, en Medellín.



“Una anécdota institucional que marcó mi carrera fue cuando por llamado de la comunidad solicitaron el cuadrante, había un hombre que quería quitarse la vida, fue algo muy fuerte, la persona estaba muy alterada y decidida a terminar con su vida, con ayuda de mi compañero y apoyo de otras patrullas logramos convencer a ese hombre de que no había ningún motivo sobre la faz de la tierra tan poderoso como para suicidarse", relató Cuadro.



La mujer, conmovida y con la voz entrecortada, señaló que "esa persona terminó muy agradecido con nosotros y con Dios de hacerle caer en cuenta de que lo más valioso que nuestro Señor nos ha dado es concedernos vida”.

