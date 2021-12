El Juzgado 38 Administrativo Oral Sección Tercera del Circuito Judicial de Bogotá negó la tutela que había instaurado la patrullera Andrea Cortés Guarín en contra la Policía por la destitución que le dictó la institución en octubre pasado.



La tutela de Cortés estaba dirigida puntualmente contra la Oficina de Control Disciplinario Interno Interno de la Policía Metropolitana de Bogotá y buscaba tumbar el fallo disciplinario que la destituyó y la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 11 años.



Como su tutela no prosperó, el fallo en su contra por hurto sigue en firme.



Cortés Guarín fue sindicada de haber robado el 23 de junio de este año una crema para ojos en una droguería ubicada en el centro comercial Titán Plaza, al norte de Bogotá.



En el fallo se afirma que la patrullera Andrea Cortés, la primera uniformada trans en la institución, incurrió en falta gravísima a título de dolo "por apropiarse de pertenencia de particular en beneficio propio".



La sanción en contra de la patrullera tuvo en cuenta la secuencia de las imágenes de la cámara de seguridad del local. La decisión afirma que la mujer se llevó la crema sin pagar y no hubo error por parte de la cajera.



"No hay incongruencias entre lo dicho y visto en los videos", afirmó la funcionaria que adelantó el juicio disciplinario.



"Se identifica que la funcionaria de la Policía (la patrullera Cortés), en un descuido de la señora (la regente de la farmacia), toma la crema del contorno de ojos y la mete en una bolsa (...) y se retira sin pagarla", se indicó en la exposición del fallo.



En el proceso se vinculan dos facturas, una por 13.500 pesos por unas pastillas y otra por 10.000 pesos por unas gasas.

