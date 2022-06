La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de estudiar y aceptar los registros de propiedad intelectual. Entre dichos registros están las solicitudes de marcas y patentes, tanto de invención como de modelos de utilidad.



Las patentes están definidas por la Superindustria como un “privilegio que otorga el Estado a una persona natural o jurídica que reconoce la inversión de tiempo y esfuerzos para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad”. Para realizar una patente, es importante tener en cuenta varios pasos a seguir que la entidad establece.



(Puede leer: Secuestro: en reconocimiento de exjefes de Farc, víctimas piden más verdad)

También debe tenerse en cuenta que el registro de patentes depende de diferentes factores, por ejemplo, si se trata de la invención o modificación de un elemento beneficioso para la sociedad.



En primer lugar, se necesita presentar la viabilidad de registro, así como un debido cumplimiento con los requisitos de patentabilidad. En este punto, quien tenga la intención de registrar, deberá verificar que la patente de invención sea novedosa, tenga nivel inventivo y aplicación industrial.



De otro lado, la patente de modelo de utilidad solamente debe cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial.



(Podría interesarle: La historia de los reclusos que están reforestando el piedemonte llanero)



De acuerdo con la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, la novedad se refiere a que el producto no haya sido registrado con anterioridad, ni a nivel local ni en el panorama internacional. Mientras que el nivel inventivo tiene que ver con que la invención no puede ser derivada de la técnica de otro producto que ya esté registrado, y la aplicación industrial se refiere a que la invención debe tener potencial de fabricación.

Pasos para registrar una patente

Conocer qué es una patente y qué se puede patentar .

Verificar si su invención cumple con los requisitos de patentabilidad . Para obtener derecho a la protección de patente, una invención debe reunir:



Novedad : Significa que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Nivel Inventivo : La invención no debe deducirse del estado de la técnica de forma obvia o evidente para un experto en la materia.

Aplicación industrial : Significa que la invención puede ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria.

Consultar el estado de la técnica . Antes de presentar una solicitud se sugiere hacer una búsqueda del estado de la técnica para localizar documentos de patentes relacionados; de este modo se obtiene una idea sobre la novedad de la invención.



El estado puede conocerse mediante la búsqueda de documentos de patente a través de bases de datos gratuitas o de los servicios de Búsqueda tecnológica que presta el Centro de Información Tecnológica y apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI).

Redactar el documento de patente . La solicitud debe contener:



Descripción : Explicación clara y completa de la invención para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Reivindicaciones : Son las características técnicas novedosas de la invención, para las cuales se reclama la protección legal.

Dibujos : Contribuyen a una mejor compresión y divulgación de la invención.

Resumen : Información breve sobre la invención permitiendo su comprensión del problema técnico planteado, y la solución aportada.

Presentar la solicitud . Se puede realizar de forma física o electrónica:



Para la presentación electrónica visite la

Para la presentación en físico, consulte los



Consulte aquí los demás . Se puede realizar de forma física o electrónica:Para la presentación electrónica visite la Oficina Virtual de Propiedad Industrial (SIPI).Para la presentación en físico, consulte los puntos de atención de la SIC.Consulte aquí los demás documentos para la solicitud de patentes

Seguimiento al trámite. El trámite de una solicitud de patente debe cumplir con una serie de requisitos formales de presentación, plazos para los distintos trámites, publicación en la gaceta oficial, pagos de tasas, etc. Por esto, el solicitante necesita conocer las normas legales vigentes (Decisión 486 de 2000 y Circular Única de la SIC -título X-) y hacer un cuidadoso seguimiento del trámite, para no incumplir los plazos previstos.

(Le recomendamos: Secuestro: esto esperan las víctimas del reconocimiento de exjefes de Farc)

Si la persona no tiene claro los aspectos generales que debe tener en cuenta al solicitar una patente, podrá recibir orientación personalizada en los centros de apoyo con que cuenta la SIC.



De acuerdo con información de la SIC, si no se cumplen los requisitos mínimos mencionados anteriormente, la entidad enviará una comunicación al solicitante en la que se le indicará que le hace falta para poder asignar fecha de presentación.



El solicitante tendrá dos meses para complementar la solicitud a partir de la fecha de notificación por parte de la SIC de la correspondiente comunicación. Una vez conteste el requerimiento aportando la información faltante, se le asignará fecha de presentación a la solicitud.



(Más notas: Relación con Policía y militares, tema sensible que deberá enfrentar Petro)

¿Qué son las patentes?

La SIC define a la patente como un "privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados por este para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad". Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado.



Dentro de los beneficios que obtiene una persona al patentar un invento, están:

ser la única que durante 20 años puede explotar el invento; la explotación puede consistir en "comercializar exclusiva y directamente el producto patentado, o por intermedio de terceros otorgando licencias, o transfiriendo los derechos obtenidos mediante su venta para que un tercero explote la invención", señala la SIC.



En conclusión, indica la entidad, "el beneficio es económico para el inventor o titular de la patente".

La patente es un privilegio que otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados por este para lograr una solución técnica que aporte beneficios a la humanidad FACEBOOK

TWITTER

Además, estas son las normas que pueden consultarse para conocer más acerca de los trámites para la protección de una patente de invención y los derechos de su titular: la legislación vigente en materia de patentes, que está contenida en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina.



(Lea también: ¿El general Zapateiro seguirá al frente del Ejército tras triunfo de Petro?)



Igualmente, la SIC expidió la Circular Única que contiene el "conjunto de directrices que guían a los usuarios acerca de la manera cómo se deben adelantar los trámites de propiedad industrial".



Estas normas también pueden ser consultadas en la sección de normativa de la página web de la SIC.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Otras noticias de Justicia