Tome nota sobre qué ideas e inventos no se pueden registrar y patentar en Colombia

En Colombia y en la mayoría de partes del mundo existe una forma de acreditar que un proyecto, idea, invento, producto o concepto es netamente suyo.



A esto se le conoce como 'patentar', que sugiere una serie de especificaciones a la hora de acreditar a una persona como dueño único del proceso, que es en realidad lo que se protege.



Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), las ideas y conceptos no se protegen,



Sin embargo, sí se salvaguardan los “métodos de fabricación, máquinas o aparatos que se obtengan de ellas. Se puede solicitar para protección como patente, por ejemplo, una nueva formulación para un producto farmacéutico, una máquina o un procedimiento para la obtención de un producto”, en conformidad con la SIC.

¿Qué cosas no se pueden patentar?

De acuerdo con el portal web de la Superintendencia, las cosas que no se pueden patentar hacen parte de:



- Los descubrimientos obvios.

- Seres vivos.

- Cosas que ya existente tal y como se encuentra en la naturaleza.

- Teorías científicas.

- Métodos matemáticos.

- Métodos terapéuticos.

- Métodos quirúrgicos.

- Métodos financieros o de negocios.

- El uso de los productos ya existentes (patentados o no).

- Obras de tipo artístico.

- Obras de literatura.

- Hallazgos científicos.

- Programas de computador.



¿Qué cosas sí se pueden patentar?

José Ignacio Barraquer, realizó las primeras cirugías del tipo de Queratomileusis por congelación Foto: Archivo El Tiempo

Usted puede patentar lo que usted desee, siempre y cuando aquello requiera de una invención con procesos y esta no exista en ningún lugar del mundo.



La SIC, por medio del Banco de Patentes en Colombia, ofrece el Servicio de Búsqueda Tecnológica, en este, el futuro inventor sabrá si su idea es única, gracias a la base de datos.



Entonces, se puede decir que la SIC realiza la búsqueda basándose en la información que se detalla cuando se habla con el "creador".



Además, allí se le indica a la persona interesada en patentar, todo el proceso que correspondiente a la publicación, tanto en Colombia como en el extranjero.



Se le entregara al interesado una serie de documentos, los cuales tiene que revisar y "evaluar la posibilidad de presentar la solicitud de patente ante la SIC", sostiene la entidad del Gobierno.

Condiciones que debe tener un invento para que sea protegido como patente en Colombia



Según la entidad del Gobierno de Colombia ya mencionado, no olvide que el invento debe ser un producto o un procedimiento que reúna las siguientes tres condiciones:



1. La idea o concepto debe ser novedosa, es decir, que no exista en ninguna otra parte del mundo.



2. Debe tener un nivel inventivo, esto quiere decir que no sea un desarrollo obvio para la sociedad o para un experto en la materia que trata el invento.



3. Lo que usted invente debe ser utilizado o fabricado en cualquier industria, es decir, que debe tener una aplicación y viabilidad industrial.

La convocatoria para el premio estará abierta hasta el 31 de agosto. Foto: EL TIEMPO

¿Cuánto vale patentar una idea o producto en Colombia?

Tenga en cuenta que para realizar una Solicitud de Patente de Invención, el cual tiene el derecho a presentar las 10 primeras reivindicaciones, en estas se incluyen las modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud.



Además, del momento de la publicación, la modificación del resumen, inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT, correcciones de errores materiales, etc.



Así, debe saber que en primer momento usted debe alistar su bolsillo para pagar por su idea patente entre 107.500 pesos si es en línea, y de manera física 133.500 pesos.



Si desea conocer más sobre precios y pasos a seguir, puede consular aquí.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...