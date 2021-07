"Iba caminado cuando sentí el impacto, caí al suelo y no recuerdo más", dijo la patrullera Astrid Carolina Salas Rocha, de 26 años, cuyo nombre salió del anonimato por un video - que se hizo viral en redes desde este martes- donde se observa a un hombre que le propina una patada voladora.



La patrullera, que lleva tres años en la Policía Nacional, estaba en servicio en un grupo de Fuerza Disponible que prestaba seguridad en el sector que comprende la glorieta de La 33 y Plaza Mayor en la capital antioqueña.

La patrullera, que nació en Sincelejo (Sucre), relató a EL TIEMPO que empezó su día laboral - ayer 20 de julio - a las 5 a.m. para hacer parte del grupo de apoyo de la Policía en caso de que se registraran desmanes o actos de vandalismo en medio de las marchas autorizadas.



La mujer, quien es la segunda de cuatro hermanos - tres mujeres y un hombre-, relató que era un día normal para ella porque desde el 28 de abril, fecha en que se inició el paro nacional, ha hecho parte de los grupos de Fuerza Disponible y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.



Astrid Carolina, quien con su pareja tienen un proyecto de vida que incluye formar una familia y tener hijos, aseguró que "eran como las 3:30 p.m., nos estaban lanzando bombas molotov" y que lo único que pensaba era "no puedo dejar que me den".

Destacó en su relato que iban de frente. "Estaba tranquila porque atrás por lo general están los de prensa, o los defensores de Derechos Humanos, personal médico, estaba concentrada en que no me impactaran", reiteró.



Astrid, quien permanece en el Hospital de la Policía de Medellín, dijo en un tono de sorpresa y hasta de dolor: "Nunca me imaginé que me fueran a atacar de manera tan cobarde, por la espalda". Indicó que se despertó en la ambulancia, "estaba muy asustada, confundida. Mi compañero me dijo que había perdido el sentido como 5 o 6 minutos, pensé que me habían impactado con una piedra, nunca una patada. Solo lo creí cuando pude ver el video".



La patrullera que estudia Lenguas Extranjeras en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, dijo que habló con su mamá quien se encuentra en Sincelejo. "Estaba llorando, preocupada por mi. Yo la tranquilicé, le dije cuanto la quería. Pero ella entiende que esta fue la carrera que yo escogí, que me hace feliz y antes que me pregunte, no voy a dejar. Seguiré en la Policía".



De hecho, la uniformada resaltó que decidió ser Policía por su hermano, quien es tres años menor que ella e ingresó primero a la institución. "Él es patrullero, está en Usme, en Bogotá, también le ha tocado duro estos días, pero como yo, ama su trabajo".

El vehículo pintado ilegalmente tuvo que retirarse de la operación para lavarlo y regresar al servicio a la ciudadanía.

Astrid Carolina, a quien le gusta el fútbol y se declara hincha del Junior de Barranquilla, se describe como "muy sociable, me gusta hacer amigos", dijo que espera desde la Policía ejercer su carrera y realizar sus sueños junto a su pareja quien también es Policía.



La patrullera permanece hospitalizada mientras le realizan varios exámenes para evaluar su columna, cuello y tejidos blandos, pero en su relato se le siente la energía de una mujer luchadora que se repondrá y seguirá dando le mejor de sí desde la Policía Nacional.

Un llamado a la solidaridad

El general Gustavo Franco fue condecorado ayer por el presidente Iván Duque.

Por su parte, el general Gustavo Franco Gómez, comandante de la Región 6 de la Policía Nacional, hizo un llamado a través de este diario a "la solidaridad de los paisas, gente buena y pujante, para que nos brinden información que permita identificar al agresor de nuestra patrullera".



De acuerdo con el oficial este caso no es solo un ataque contra la Fuerza Pública, contra la autoridad"sino contra la mujer", puntualizó.



El general Franco afirmó que no sale de su sorpresa al ver lo que considera como "un ataque a traición, por la espalda, en un hecho aleve", puntualizó.



Finalmente reiteró que se ofrecen hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar al agresor.



