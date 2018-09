Estos son los pasos para presentar una tutela/Consultorio Jurídico

ELTIEMPO.COM y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esa prestigiosa universidad.



Si usted tiene alguna inquietud jurídica diligencie este formulario para que juristas especialistas le ayuden a resolver su caso.



Semanalmente respondemos 10 preguntas de las que los usuarios nos envían a través de ELTIEMPO.COM.

En este episodio, Kennet Burbano, director del observatorio constitucional de la Universidad Libre nos explica los requisitos que se deben tener en cuenta para presentar una acción de tutela.



Es importante precisar que este mecanismo única y exclusivamente funciona cuando existe vulneración de derechos fundamentales que se encuentran de los artículos 11 al 40 de la Constitución Política de Colombia o en el llamado bloque de constitucionalidad. Una acción que prospera en caso de que el perjuicio sea evidente y que se logre remediar con la tutela.



El juez tiene 10 días para tomar la decisión. Si no se está de acuerdo el ciudadano puede impugnarla dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo, es decir, si va presencialmente a conocer la decisión en ese mismo instante puede escribir una nota manifestando su desacuerdo.



Luego de 20 días hábiles habrá un segundo fallo. En caso que sea negativo existe el recurso de insistencia ante la Corte Constitucional que lo podrá ejercer el Personero del municipio, el Defensor del Pueblo, Procurador General de la Nación o cualquiera de los magistrados de la Corte Constitucional siempre y cuando medie el interés de quien tutela en un tiempo máximo de 15 días calendario, luego de que quede en firme la exclusión para revisión de esta tutela en la Corte Constitucional.

Estas son las 10 preguntas de esta semana:

Laboral

Pregunta: Quisiera saber si al pertenecer a una empresa que basa su estructura y funcionamiento en un modelo basado en la cienciología, estoy obligada a asistir a cursos que son impartidos en el centro de cienciología teniendo en cuenta que no soy a fin a sus creencias. Básicamente me dicen que si no asisto a esos cursos mi permanencia en la empresa se vería afectada. Vea la respuesta aquí

Pensiones

Pregunta: Después de entregada toda la documentación exigida por Colpensiones para tramitar la pensión de vejez, ¿cuál es el plazo máximo de que dispone esa entidad para hacerla efectiva?, ¿qué recurso se puede interponer para que se cumpla con dicho plazo reglamentario? Vea la respuesta aquí

Pregunta: Soy casado y estoy pensionado pero no vivo con mi cónyuge. Estoy con una señora desde hace 13 años. También es pensionada. Si ella falta primero que yo ¿tengo derecho a su pensión? y si la respuesta es positiva en ¿qué monto? Vea la respuesta aquí

Herencia

Pregunta: Tengo una propiedad casa lote de la que poseo una escritura pública donde compre los derechos de sucesión. De esa transacción pagué en su momento el 40 por ciento del total ya que el otro 60 por ciento está supeditado a que termine el proceso de sucesión y las escrituras definitivas queden a mi nombre y el de mi esposo. Esto sigue en proceso y tardara varios meses. Pero mientras pasa este tiempo ¿puedo colocar en arrendamiento la propiedad? o ¿estaría incurriendo en alguna falta o riesgo jurídico? Vea la respuesta aquí

¿Cuál es el proceso para la partición del patrimonio en vida con el propósito de evitar juicio de sucesión? Vea la respuesta aquí

Paternidad

Pregunta: Me casé con mi esposo que tiene la custodia de sus dos hijos. La mamá jamás ha subsidiado la manutención, aunque tienen conciliación en comisaría de familia, nunca ha estado a cargo de los niños ni económica, ni emocionalmente. Quiero adoptar a los niños. No sé si sea posible quitarle la patria potestad a la mamá biológica, pues hace más de 2 años no sabemos nada de ella. Mi anhelo es registrarlos como mis hijos para que puedan disfrutar de los beneficios que hay en mi empresa para hijos de empleados. Actualmente los tengo registrados como hijos en mi caja de compensación y Eps. ¿Qué puedo hacer? Vea la respuesta aquí

Derecho del consumidor

Pregunta: Me inscribí a un plan para adquirir vehículo, debo aportar una cuota mensual y esperar a ver si salgo favorecido para que me den el vehículo, no me gustó el plan porque se demora mucho y debo pagar las cuotas como si tuviera el carro. Hice la consulta con la entidad para retirarme y que me devuelvan el dinero invertido, pero me dicen que me dan el dinero después que termine el plazo (es decir hasta que finalice el plazo de la financiación del vehículo que quedo establecido aproximadamente en siete años) y fuera de eso que no me devuelven todo el dinero. ¿Qué puedo hacer ante esto? ¿esto es legal? Vea la respuesta aquí

Deudas

Pregunta: Una agencia de cobranzas amenaza con embargarme la pensión de vejez -el único ingreso de que dispongo- por una deuda de hace más de 10 años con un banco. ¿Es posible que se cumpla? Vea la respuesta aquí

Penal

Pregunta: Me hicieron una suplantación con mis datos personales en la carrera de la media maratón de Bogotá en una empresa donde estaba trabajando ¿Qué debo hacer? Vea la respuesta aquí

Derecho inmobiliario

Pregunta: ¿Cómo puedo hacer efectiva la decisión de control urbano de tumbar una construcción ilegal en mi edificio? Han pasado seis meses y dicha entidad no ha dado cumplimiento a esta orden. Vea la respuesta aquí