¿Qué hacer si su jefe lo despide sin causa justa?

Si lo despiden de su empleo sin justa razón usted puede reclamar una indemnización. Esta varía según los daños que el despido pueda causarle y el tipo de contrato que haya firmado. Si el empleador se niega a pagarle la suma de dinero correspondiente debe acercarse a un inspector de trabajo o interponer una tutela.

Esté atento si su empleador intenta hacerle firmar un acta en la que el despido quede bajo términos de mutuo acuerdo. Si usted no cometió ninguna falta para terminar con el contrato laboral, absténgase de firmar papeles que le quiten el beneficio de la indemnización.



En caso de que su jefe no le reconozca la suma de dinero que le pertenece por ley, denuncie este hecho ante un inspector de trabajo. Este servidor público recurrirá a la figura de la conciliación en la que el empleador se verá obligado a pagar el dinero correspondiente.



Si este proceso no funciona y el servidor público no le soluciona su inconveniente puede presentar una acción de tutela en caso tal que se le vulneren sus derechos fundamentales, como lo especifica la Corte constitucional en la sentencia T-546 del 2000.



Recuerde que para presentar una tutela no necesita abogado. El primer paso consiste en diligenciar una carta en la que se especifique su problema describiendo qué derechos fueron vulnerados por su trabajador. Después de escribir el oficio debe presentarlo ante un juez. La respuesta a esta solicitud debe ser en 10 días hábiles. El fallo debe cumplirse de manera inmediata por la empresa en la que usted laboró.



