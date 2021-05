Analisis: las claves de la 'asistencia militar' anunciada por Duque

Hay un nuevo elemento en el clima de tensión que se vive en Colombia desde el miércoles 28 de abril, cuando miles de manifestantes salieron a las calles en rechazo al proyecto de reforma tributaria presentada por el Ejecutivo y comenzaron una jornada de protestas que se extendió, con vigor, hasta este primero de mayo, cuando el país conmemoró el Día del Trabajo.



Al cierre del día, el presidente Iván Duque anunció que los militares saldrían a las calles para reforzar la seguridad en las ciudades donde se han registrado los principales focos de vandalismo y violencia, echando mano de la figura de asistencia militar.



¿Por qué se acudió a esta? ¿Cómo funciona dicha asistencia? ¿Qué riesgos se pueden presentar, considerando la formación de los militares? ¿Se trata, como denuncian algunas organizaciones, de una intimidación a los manifestantes?



Lo primero que hay que decir es que, si bien la asistencia militar está consagrada en el Artículo 170 de la Ley 1801 y se retoma en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, solo puede usarse en situaciones excepcionales y de manera temporal.



Se trata de una medida de carácter policivo, en la que, ante “hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia, riesgo o peligro inminente", los militares acompañan a los agentes de Policía en sus operativos y acciones.

La Policía Nacional ha hecho presencia en los lugares de protestas. Foto: César Melgarejo / CEET

Eso sí –como aclara Jaime Libreros, profesor de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional de la Universidad Externado–, debe restringirse a un acompañamiento, pues "los militares no están autorizados en términos convencionales ni legales a intervenir en las manifestaciones o su disolución, tampoco a realizar requisas ni capturas". En pocas palabras, dice el experto: "Todo lo que hagan diferente a mirar el trabajo de la policía es una violación".



La discusión sobre la asistencia militar, de fondo, se centra en cómo se concibe la Fuerza Pública y con qué enfoque se forman los uniformados de cada institución. Es decir, no es igual la mision y entrenamiento de un soldado que el de un policía.



"Las Fuerzas Militares existen para defender la seguridad y la soberanía en un nivel más allá de los conflictos entre ciudadanía. Están entrenados para el uso letal de la fuerza, entendiendo ciertas amenazas y contextos, que no entran en la dinámica urbana. En cambio, la Policía está pensada para disuadir y controlar factores de seguridad y convivencia en esos entornos", explica Isaac Morales, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación y coordinador de la línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado.



Así las cosas, el terreno se vuelve pantanoso a la hora de definir las los criterios para considerar qué es una amenaza en el contexto de las protestas, y hasta qué punto se sale de la competencia de la Policía.



Para el profesor Javier Rincón, director del Observatorio de Derecho Militar de la U. Javeriana, la medida de asistencia militar "es pertinente, no a nivel nacional, pero sí en algunas ciudades como Cali, Bogotá o Medellín, donde la capacidad de la Policía está siendo desbordada y se puede dar este apoyo de manera temporal para controlar algunas situaciones".

A las 11:20 a.m. un bus del MIO fue quemado cerca a la estación de Universidades en Cali. A la misma hora, se presentaron enfrentamientos entre el Esmad y encapuchados. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Esta posición contrasta con la de otros expertos, quienes aseguran que los militares no están formados para atender las movilizaciones y llevarlos a las calles puede generar riesgos en materia de derechos humanos.



De hecho, mandatarios locales como Daniel Quintero (Medellín) y Claudia López (Bogotá) ya dijeron que no están de acuerdo con esta militarización en sus ciudades y que no es necesaria.



"Es un tema delicado, porque el mensaje que envía el Gobierno Nacional puede verse como una intimidación a los manifestantes", opina Libreros.



Y pone sobre la mesa dos riesgos que puede traer la presencia de militares en las protestas: "Primero, que en un país como Colombia, cuando se 'manosea' a las Fuerzas Militares, estas pierden legitimidad, como ha pasado en México, Brasil y Perú durante los últimos cinco años. Y segundo, que puede existir una situación de emergencia en la que disparen o afecten la vida de los ciudadanos, lo cual está prohibido por la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos".



Para Rincón, hay que hacer una diferencia. "Es cierto que se han presentado irregularidades, pero no se puede pensar en que cada vez que las Fuerzas Militares salen a la calle, per se, habrá una posible violación a los Derechos Humanos. Las Fuerzas Militares están suficientemente entrenadas para actuar dentro de los protocolos establecidos para enfrentar la amenaza", asegura el docente.

En ciudades como Cali las manifestaciones han sido masivas. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Y agrega que está en desacuerdo con el señalamiento de que el acompañamiento militar intimida a los manifestantes, pues "ellos mismos han pedido que el Estado garantice la seguridad en las protestas y que no haya violencia. Quienes marchan pacíficamente no pueden sentirse víctimas de agresión cuando los militares les están garantizando que ejerzan su derecho. En cambio a los que no les conviene esa presencia es a los vándalos que se benefician del desorden".



Isaac Morales, de la Fundación Paz y Reconciliación, considera que, más allá de debatir la conveniencia de la asistencia militar, la cuestión está en que no hay claridad en su regulación ni en los criterios que debe tomar el Presidente para adoptarla en una determinada situación.



"Hay vacíos. Ni la Política Marco ni el Código de Seguridad brinda una definición clara de cuándo se debe utilizar o cómo se debe ordenar, si se debe decretar o debe tomarse como una orden del comandante en jefe de las Fuerzas Militares, quién le va a hacer control. Eso representa dificultades, porque los criterios no son claros", dice el experto.



Ese punto es central porque, con mensajes como el de la alcaldesa Claudia López y el alcalde Daniel Quintero, parece no quedar claro en qué cancha queda la pelota.



No obstante, para el profesor Javier Rincón, experto en Derecho Militar, esa competencia es exclusiva del presidente Duque.



"Como es un tema de orden público, no es opcional. No se trata de si los alcaldes están de acuerdo o no, porque ellos no tienen propiamente jerarquía sobre la Policía. Así las cosas, se trata de una cuestión coordinada. Ellos tendrán que mirar cómo trabajan y cumplen la disposición del Presidente", dijo el docente.



Por ahora, con el reciente anuncio del jefe de Estado de retirar el proyecto de reforma tributaria y construir uno nuevo, las manifestaciones podrían tomar un nuevo rumbo.



