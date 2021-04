Convocan a nueva jornada de protestas este jueves 29 de abril

Tras una jornada en la que miles de colombianos salieron a manifestarse contra la reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional, el asesinato de líderes sociales y las deficiencias en atención en salud, entre otros temas, el Comité Nacional de Paro invitó a la población a volver a protestar este jueves 29 de abril.



“Convocamos a que este jueves, en forma masiva, pacífica y con medidas de bioseguridad continuemos esta jornada de paro”, se aseguró en un comunicado que fue compartido por la Confederación General del Trabajo (CGT) en Twitter.



El llamado ocurre tras el paro nacional que se convocó para este miércoles 28 de abril y que el Comité que lo organizó calificó como una “grandiosa expresión de la ciudadanía”.



Los organizadores, no obstante, no dudaron en rechazar algunos actos vandálicos que hubo durante la jornada.



"Lamentamos y condenamos los eventos aislados de vandalismo ocurridos en dos o tres ciudades y, en particular, los extraños saqueos ocurridos en la ciudad de Cali, en los que los manifestantes no estuvieron involucrados", advirtieron en el texto difundido en las redes sociales.



En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina decretó toque de queda sobre las 2 p.m. debido a los problemas en materia de orden público que estaba enfrentando la ciudad. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Vale decir que en la capital del Valle del Cauca se presentaron fuertes desmanes que dejaron varios establecimientos saqueados y vandalizados.



De acuerdo con un reporte de la Alcaldía de Cali, compartido sobre el final de la tarde de este 28 de abril, en total hubo 14 vehículos incinerados y cerca de 45 vehículos atacados.



Pero no fue la única capital en la que se reportaron problemas de orden público. En ciudades como Bogotá, Medellín, Pasto y Neiva también hubo algunos desmanes que que generaron daños materiales en bienes públicos.



Según un balance hecho por la Alcaldía de Bogotá, hubo "36 estaciones (de TransMilenio) afectadas, 163 buses de los 2.200 del sistema troncal y 49 de los 5.000 del sistema zonal".



Sobre el final de la jornada, la alcaldesa Claudia López señaló que, sin embargo, no se reportaban problemas de seguridad graves en horas de la noche. "No tenemos ningún tipo de alarma o toma en los barrios de la ciudad", dijo.



Y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, agregó algunas cifras de lo que dejaron algunos enfrentamientos con las autoridades: “Hay 31 heridos; entre civiles

y policías, se han presentado 15 detenciones, varias afectaciones al sistema de transporte público, y en la plaza de Bolívar acciones de violencia impidieron que el grueso de los marchantes ingresara y pudieran realizar su protesta pacífica, al igual que en las instalaciones de RCN televisión donde actos de vandalismo motivaron la intervención policial”, advirtió.



Este panorama contrastó con la calma y el civismo que hubo en otras ciudades como Barranquilla y Cartagena.



#CGTInforma



Contundentes manifestaciones dentro y fuera de nuestro país en rechazo a la reforma tributaria y las políticas neoliberales del presidente @IvanDuque.



¡El paro continua!



Aquí el Comunicado del Comité Nacional de Paro. pic.twitter.com/idHCGdcq6K — CGT COLOMBIA (@CGTCol) April 29, 2021

Entretanto, el Comité del Paro le hizo un llamado al Gobierno nacional respecto a varios temas que, además de la reforma tributaria, estaban impulsando las protestas de este 28 de abril.



Entre otras cosas, le pidieron que proteja la vida de líderes y lideresas sociales, que se implemente el acuerdo de paz, que "fortalezca la atención en salud, acelere la vacunación" y que garantice los recursos para una renta básica y una matrícula cero en las universidades públicas.



Además, el Comité compartió su propio balance de la jornada. “Con responsabilidad y valentía millones de colombianos salieron a las calles a expresar su descontento (…) Las y los colombianos retoman la dinámica iniciada el 21N del 2019 y tenemos la posibilidad de ampliarla para lograr los objetivos por la vida, la paz, la democracia y los derechos”, se agregó en el comunicado.



A lo que se hace referencia con el 21N es al paro nacional del 21 de noviembre de 2019, una manifestación que se extendió por varios días en todo el país.



Finalmente, el Comité también propuso que el próximo 19 de mayo “volvamos masivamente a un nuevo paro nacional”.



