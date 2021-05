Paro nacional: así puede reportar a una persona desaparecida

De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, al menos 87 personas están desaparecidas en medio de las protestas que se registran por el paro nacional.



Frente a estos casos u otros en los que hay de por medio la desaparición de alguien, no es necesario esperar, como hay un mito, 72 horas para poder reportar el caso.

(Lea también: CIDH condena uso excesivo de la fuerza durante las protestas)

Para reportar la desaparición de alguien existe el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), que se activa de manera inmediata tras la presunción de la desaparición de alguien y no exige la espera de un periodo específico de tiempo para recibir el reporte de una posible desaparición.



El Mecanismo de Búsqueda Urgente es una herramienta que puede usar por cualquier ciudadano para ubicar a las personas que se presumen como desaparecidas. Para poder acceder a este plan de búsqueda es necesario realizar una solicitud de forma verbal o escrita ante un juez o un fiscal.



La persona que da la alerta debe suministrar toda la información de los hechos y circunstancias que lo llevaron a creer que su familiar o amigo está desaparecido.

En su relato debe dar los datos que permitan la identificación de la persona como: el nombre completo, rasgos y características físicas, vestuario, lugar de residencia y demás datos que sean solicitados por la autoridad.

(Le puede interesar: Más de 10.000 académicos firman carta pidiendo a Duque frenar abusos)

Los ciudadanos, agentes del Ministerio Público y los servidores públicos en cumplimiento de sus deberes pueden solicitar cuantas veces sea necesario el Mecanismo de Búsqueda Urgente, la entrega de nueva información sobre el estado o lugar donde se puede encontrar la persona desaparecida no tiene límites y en caso de que la autoridad judicial se niegue a recibir o dar inicio al MBU, incurrirá en una falta disciplinaria gravísima.



Quien denuncia la desaparición tiene el derecho de participar activamente en las diligencias que se llevan a cabo en la búsqueda siempre que no interfiera o perjudique el desarrollo de la diligencia.



El Mecanismo de Búsqueda Urgente termina cuando la persona desaparecida es encontrada o cuando han transcurrido mínimos dos meses y no se ha sido posible ubicar a la persona, tras agotar todas las actividades judiciales.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia

-Curules de paz: con ponencia repartida empieza debate en la Corte



-¿Cómo denunciar si fue agredido por policías en las protestas?



-Fiscalía detectó a funcionarios públicos organizando desmanes del paro