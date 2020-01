Papá de Jhon Viáfara dice que él quería ser extraditado 

“Pensamos que es lo mejor para todos. Jhon quería que se lo llevarán rápido para explicarle a las autoridades de allá (Estados Unidos) que él era inocente. Por eso, confiamos en que pronto estará de vuelta”, dijo con voz entre cortada Jhon Elías Viáfara, el padre del exfutbolista Jhon Viáfara extraditado esta mañana a Estados Unidos donde le se acusa de narcotráfico.



Afirmó en diálogo con EL TIEMPO que se siente “derrotado” por la partida de su hijo y que su esposa “esta desbaratada, orándole a Dios de rodillas por Jhon”.

Viáfara papá señaló que tiene un sin sabor porque hace varios meses no ve a su hijo, “viaje una vez a Bogotá. Mi esposa, la mamá de Jhon, no lo ve desde que lo capturaron, ella dijo que no tenía fuerzas para verlo así (en la cárcel)”.



Elías Viáfara, que dentro de poco cumplirá 50 años de casado, aseguró que aunque esperaban la extradición de Jhon, no deja de generales angustia la situación, “no alcanzó a llamar ni siquiera a despedirse, pero le reiteró, él viajo seguro de poder demostrar su inocencia”, puntualizó el hombre.



El papá del exfutbolista señaló que a su hijo le quedará fácil demostrar que no tiene vínculos con el narcotráfico, “porque no somos ricos, vivimos con lo necesario sin lujos, la comida no nos falta pero no vivimos como esas familias de narcos llenos de excentricidades, venga y verá, aquí no hay cosas raras”.

El papá de quien sobresaliera en el medio campo de la Selección Colombia y equipos nacionales e internacionales, recordó que Jhon inició su vida deportiva en el América de Cali, equipo del que se declara hincha, y que su vida ha estado dedicada al fútbol, y que ahora que estaba retirado vivía de las clases que dictaba en su natal Robles, un corregimiento de Jamundí, en el Valle, el mismo lugar donde fue capturado el año pasado.



El señor Viáfara dijo que está seguro que Jhon extrañará los tamales y el plátano tostao que le prepara su mamá. “Me lo imagino aquí en la casa comiendo con nosotros, esos son sus platos preferidos”, puntualizó.



Señaló que prefiere recordar a su hijo en este momento bailando salsa, “lo hace muy bien, él es muy sociable y amiguero”, aunque dijo con voz tenue que son muy pocos “los amigos que lo han rodeado en estas circunstancias”.



Afirmó que precisamente la humildad de su hijo y el “hecho de ser tan fiestero es lo que lo tiene en problemas. Él a todo lugar donde lo invitaban iba. Y conoció mucha gente, y eso le ha traído problemas”.



Finalmente dijo el señor Elías que si tuviera a su hijo al frente le diría “que se lleva mis oraciones, mi bendición y que esperamos que regrese pronto con la frente en alto al confirmarse su inocencia”.



