Cada hora se están resolviendo 8 pleitos sin intervención de jueces

El año pasado se resolvieron más de 80.000 conflictos en el país a través de conciliaciones, y en los primeros meses de este año (hasta el 9 de mayo) 24.813. Esto es, unos 8 pleitos cada hora.



Las conciliaciones son un método alternativo de solución de conflictos (Masc), que en la mayoría de casos es gratuito, eficaz y cuyo resultado –un acta de conciliación– tiene el mismo efecto jurídico que una decisión proferida por un juez o un tribunal. De hecho, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, a través de este sistema se puede encontrar solución a más de 70 tipos de conflictos, sin gastar dinero en abogados y en menos de un mes.

Entre los conflictos que pueden solucionarse hay problemas contractuales –civiles y laborales– y extracontractuales –aquellos que no están ligados a un contrato–, líos de seguros, cuotas de alimentación de menores de edad, uniones maritales de hecho, delitos contra el patrimonio, asuntos con animales y casos de injuria y calumnia, entre muchos otros.



En cerca del 70 por ciento de los casos las conciliaciones duran entre una semana y un mes, y el tiempo máximo no suele superar los seis meses. Lo cual, en comparación con los años que puede demorarse un proceso en la justicia ordinaria, significa un gran ahorro de tiempo para las personas, resalta el Ministerio de Justicia, entidad que impulsa los métodos alternativos de solución de conflictos a nivel nacional.

“La importancia de la conciliación, además del ahorro en tiempo y costos, radica en que esta es una herramienta efectiva que garantiza el acceso a la justicia de todos los colombianos, contribuye a la convivencia pacífica y fortalece el tejido social”, explica Juanita López, viceministra de Justicia (ver nota anexa).

Esta es además una forma de acercar la justicia a los ciudadanos, especialmente en áreas rurales, en donde acceder a la justicia formal y ordinaria puede significar un largo viaje y gastos para llegar a una cabecera municipal donde haya un juzgado.

El procedimiento también resulta efectivo. La cartera de Justicia destaca que en todo el 2018 se logró llegar a actas de conciliación, total o parcialmente, en cerca del 50 por ciento de los casos, y en lo que va del 2019, al 45 por ciento.



Si bien el promedio de los últimos 5 años es de 43 por ciento de actas logradas, este aspecto ha venido en aumento, pasando de 41 por ciento en 2015 a 49,5 por ciento en 2018. La meta del Ministerio es superar el 50 por ciento de efectividad en los próximos años, y lograr que este tipo de métodos de solución de conflictos sean cada vez más comunes.



En efecto, la utilización de este sistema viene en ascenso desde 2005, año en el que se registraron 65.368 peticiones de conciliación, hasta el año pasado, que cerró con 165.318, si bien hubo una baja entre 2014 y 2016, cuando las cifras volvieron a repuntar.



Y aunque en la mayoría de los casos los trámites son gratuitos –si se llevan en centros de conciliación públicos, consultorios jurídicos de universidades o ante funcionarios del Estado–, pueden existir algunos costos que dependen del trámite mismo. Por ejemplo, en casos en los que el resultado de una conciliación sea realizar una escritura pública, esta tiene el costo establecido por ley. Si la conciliación se lleva en centros privados, estos tienen unos costos.

Quienes concilian

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la mayoría de las solicitudes de conciliación las radican personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.



En los cuatro primeros meses de este año, 3.385 personas de estrato 1 solicitaron una conciliación, igual lo hicieron 6.950 personas de estrato 2 y 4.827 de estrato 3. Un comportamiento diferente se presenta en los niveles socioeconómicos altos. En el estrato 4, solo 825 personas acudieron a este sistema, 254 del estrato 5 y 58 del 6.

En la mayoría de los casos, los convocantes son mujeres. Hasta el 9 de mayo de este año, ellas solicitaron el 55,5 por ciento de las conciliaciones versus un 44,4 por ciento de solicitudes de hombres.



En el país hay 402 centros de conciliación y más de 18.000 personas que actúan como conciliadores, entre ellos hay más de 3.600 abogados, más de 14.000 estudiantes de derecho, cerca de 200 judicantes y 5.900 funcionarios habilitados por ley para conciliar, entre los que se encuentran defensores del pueblo, inspectores y comisarios.Un listado completo de los sitios y conciliadores por cada municipio puede encontrarse en la página web del Ministerio de Justicia.

‘La conciliación es rápida, efectiva y oportuna': Viceminisitra de Justicia

¿A cuántas personas se espera atender en la Conciliatón 2019?



El año pasado fueron atendidos aproximadamente 30.000 casos en todo el país en la Conciliatón y este año (entre el 21 y el 24 de mayo) esperamos superar la participación del año pasado. Redoblamos esfuerzos en la convocatoria y cada año contamos con más entidades y operadores aliados.



Esta jornada es muy importante porque hacemos visible una figura que es útil y ahorra tiempo y dinero a los ciudadanos. Queremos que los colombianos conozcan los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, son rápidos, efectivos y oportunos para resolver sus diferencias.



¿Cuál es la importancia de que cada vez sea más utilizada la Conciliación?

​

La importancia, además del ahorro en tiempo y costos, radica en que es una herramienta efectiva que garantiza el acceso a la justicia de todos los colombianos, contribuye a la convivencia pacífica y fortalece el tejido social.



¿Cómo motivar a la gente para que cada vez más use esta herramienta?



Por un lado, estamos ofreciendo servicios oportunos y con un trámite fácil y gratuito. Buscamos contribuir a la convivencia pacífica y la autogestión de los conflictos a través del diálogo y sin intermediarios.



Si una persona no alcanzó a inscribirse a la Conciliatón, ¿qué puede hacer?

​

Las personas que quieran solucionar sus conflictos en esta jornada nacional de Conciliatón y no alcanzaron a inscribirse en las fechas programadas podrán acudir a los puntos de conciliatón con su contraparte o ante el inspector de policía, comisario de familia o anotar y solicitar el servicio. Es importante que las dos partes estén en la disposición de conciliar. Recibirán la asesoría jurídica necesaria y los servicios jurídicos que requieran.

JUSTICIA

