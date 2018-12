Llegan USD 28,5 millones a Fondo de Naciones Unidas para posconflicto

El Gobierno, Países contribuyentes y Naciones Unidas aprobaron dar continuidad al Fondo de Naciones Unidas con contribuciones de Alemania, Reino Unido, Noruega, Chile y el Fondo del Secretario General para la Consolidación de la Paz por un total de USD$ 28,5 millones para continuar apoyando los esfuerzos del Gobierno en la consolidación de la paz de Colombia como un proyecto nacional.



En su segundafase este Fondo, que irá hasta diciembre del 2022, apoyará proyectos en las 16 regiones con Plan de Acción para la Transformación Regional, conformados por los 170 municipios donde se construirá los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y se enfocará en Estabilización; Reincorporación; Víctimas y Justicia Transicional; y Comunicación.

En la aprobación de esta segunda fase cuatro países han confirmado sus contribuciones las cuales se desembolsarán en este mismo mes de diciembre: Alemania (US$ 11,3 millones), Noruega (US$ 9 Millones) y Reino Unido (US$ 5,1 millones) y Chile, que se une al Fondo de Naciones Unidas siendo el primer contribuyente de América del Sur aportando (US$0,1M). A estos países se suma el Fondo del Secretario General para la Consolidación de la Paz (US$ 3 millones) el cual va a apoyar un programa innovador para apalancar inversiones privadas hacia los territorios más afectados por el conflicto.

El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, destacó que el apoyo del Fondo Multidonante al proceso es una de las claves para estabilizar los municipios más afectados por la violencia en el país. “Son recursos que nos ubican en una nueva realidad para apoyar decididamente, entre otros frentes, los proyectos productivos como pilares de la estabilización”, dijo.



Por su parte, el Embajador de Alemania, Peter Ptassek, reiteró el compromiso de su país con la consolidación de la paz en Colombia. Resalto también la importancia del trabajo independiente y autónomo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y de una verdadera y sostenible reincorporación de los ex-combatientes.



El Embajador del Reino Unido, Peter Tibber, destacó que “por medio de esta nueva contribución y otros fondos seguiremos apoyando al Gobierno Colombiano a estabilizar las áreas más vulnerables de Colombia, apoyando a víctimas, fortaleciendo la justicia transicional y la reintegración de excombatientes. Queremos trabajar de la mano con Colombia para construir un futuro en paz y próspero para sus ciudadanos”.

John Petter Opdahl, embajador de Noruega, agregó que para su país "el Fondo Multidonante es clave en nuestra cooperación con Colombia en la implementación de los acuerdos de paz, donde el sistema de justicia transicional y la reincorporación nos parece particularmente importante en este momento”



En los dos años de ejecución del Fondo se han impulsado proyectos en las regiones del país más afectadas por el conflicto beneficiando directamente a cerca de un millón y medio de colombianos y colombianas.

