Después de un divorcio o el fin de una unión marital de hecho, los padres pueden acordar una modalidad de visitas o cómo cuidarán los hijos producto de esa relación. Lo recomendable es que estos criterios se fijen por mutuo acuerdo.

Para el acuerdo, la expareja debe acudir ante un comisario o el defensor de familia, solicitando el trámite de conciliación. Si no hay un consenso, las partes deben acudir ante un juez de familia.



El padre que solicite la custodia del hijo debe iniciar una demanda ante un juez de familia. El togado decidirá teniendo en cuenta criterios como: la seguridad de la residencia, el trabajo de ambos, la disponibilidad para cuidar el menor, y la opinión del niño, si tiene edad para decidir.



La Corte Constitucional determinó que no habrá discriminación de género en el momento de decidir a qué padre le corresponde la custodia, pues, para el alto tribunal no siempre es la mejor decisión darle el cuidado de un menor a la madre.



De modo que, los jueces deben evaluar las características de los progenitores sin importar su género.



La ley dispone, también, que un padre o madre puede perder la custodia de su hijo si incurre en las siguientes conductas:

Si el comportamiento del padre o de la madre pone en peligro a su hijo.

Cuando el progenitor se mantenga ausente del cuidado del menor y no cumpla con sus obligaciones.

Si el padre o madre está en la cárcel.

Si la persona está siendo afectada por su conducta de drogadicción.

Si habla mal del otro padre perjudicando al niño, o auspiciando que el niño tome una inclinación parental.

Tenga en cuenta que el padre que ejerce la custodia debe permitir al hijo la relación afectiva con el otro progenitor y demás miembros de la familia.



