GonaCon: ¿Qué se sabe de esterilización de los hipopótamos de Escobar?

Las décadas de estrategias y planes que se han utilizado para intentar controlar la población de hipopótamos que vive, de forma invasora, en el Magdalena Medio antioqueño parecen estar llegando a una solución que le pondría fin al problema ambiental que representan esto animales.



Los mamíferos africanos, que fueron introducidos a Colombia en los 90 por Pablo Escobar como una de sus excentricidades en la hacienda Nápoles, llegaron desde un zoológico de Estados Unidos y aunque antes eran más pocos, con el paso de los años se han reproducido y extendido.

(Lea también: Castración química, otra opción para los hipopótamos de Pablo Escobar)

Ahora, se calcula que puede haber más de 80 individuos que ya no solo están en el Magdalena Medio antioqueño, sino que incluso se han visto en otras partes del río Magdalena.



Y el problema es que no solo son una especie invasora del ecosistema local, sino que pese a su afable apariencia, son muy peligrosos. De hecho, los hipopótamos son los animales que más muertes humanas causan en África.



Aunque para algunos la solución sería mandar a los animales de vuelta a África, esto no es posible, explicó David Echeverri, Coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad de Cornare, corporación ambiental de la zona.



"Siempre nos preguntan por qué no los devolvemos a África, pero está descartado porque ellos tienen una carga parasitaria propia de la zona, eso sería un riesgo biológico. No sabemos de qué parte de África provienen, no sabemos el acervo genético de estos animales porque no vienen propiamente de África sino de un zoológico de Estados Unidos, además de que sería una labor titánica", explicó Echeverri.

(Le recomendamos: Así sobreviví al ataque de un hipopótamo de Pablo Escobar)

Precisamente tras décadas en las que los esfuerzos han debido concentrarse en la educación de las comunidades aledañas, para que no se acerquen a los hipopótamos, ahora Cornare y el ministerio de Ambiente explorar la posibilidad de una castración química, para que no se sigan reproduciendo.



En ese sentido, el pasado 8 de febrero Cornare comunicó que presentó a la Embajada de Colombia en Estados Unidos, una solicitud de apoyo para la adquisición del medicamento GonaCon, un producto que permitiría la inmunocastración de los hipopótamos, "y que en la actualidad es la alternativa más viable que contemplan los veterinarios y biólogos de Cornare, para el control de estos animales en el país", se lee en la comunicación que emitieron al respecto.



La corporación ambiental añadió que, como autoridad ambiental ha adquirido experiencia en esterilización quirúrgica y reubicación de los animales, pero que una inmunocastración ofrece una posibilidad masiva que podría representar una solución definitiva.

La idea es empezar este año el proceso de vacunación con toda la población de hipopótamos que tenemos en nuestra jurisdicción ya que se requieren dos dosis del producto FACEBOOK

TWITTER

El GonaCon solo es fabricado, explicó la corporación, por encargo con la Agencia USDA Animal and Plant Health Inspection Service, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.



"De ahí la gestión que estamos realizando ante el Embajador de Colombia Franciso Santos, que estamos seguros será de gran ayuda en el proceso", explicó Echeverri, quien agregó que "la idea es empezar este año el proceso de vacunación con toda la población de hipopótamos que tenemos en nuestra jurisdicción ya que se requieren dos dosis del producto".



A este plan de conseguir y comenzar a usar el GonaCon en los animales se suma el apoyo que ofreció el Ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa Escaf, quien se comprometió a estudiar la posibilidad de declarar a los hipopótamos como una especie invasora, construir un plan de manejo para la especie y apoyar y acompañar desde el Gobierno la estrategia de Cornare para el control del crecimiento desbordado de estos animales en Colombia.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de Redacción Medellín