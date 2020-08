‘La Cámara debe devolver terna para Defensor’: organizaciones de DDHH

Tres plataformas que agrupan a más de 500 organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron este martes los criterios que, a su juicio, deben cumplir las personas que sean ternadas para los cargos de Defensor del Pueblo y Procurador General de la Nación.

Soraya Gutiérrez, vocera de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, aseguró que la Cámara de Representantes debe devolver la terna para la Defensoría –o dupla, dado que una candidata ya renunció a estar ternada– y pedirle al presidente de la República, Iván Duque, enviar una nueva terna con nombres que se ajusten al cargo.



En una rueda de prensa virtual, Liliana Vargas, vocera de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, presentó los criterios que, a consideración de las organizaciones, debe cumplir quien llegue a la Defensoría, además de los mínimos que se establecen en la Constitución Política y la ley.



Lo primero que debe tener es independencia y compromiso con los derechos humanos, dijo Vargas. “Debe ofrecer la máxima confianza a la sociedad colombiana y demostrar que en su trayectoria ha tenido compromisos verificables y logros frente a la reivindicación, defensa y protección de los derechos humanos”, dijo.



En segundo lugar, debe tener “empatía con las organizaciones, movimientos y personas que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos en Colombia”, así como estar atento a la situación de asesinato de líderes y lideresas sociales. En esa misma línea, las plataformas creen que los ternados no deben haber expresados opiniones estigmatizantes o criminalizantes contra defensores de derechos humanos.



El compromiso frente al acuerdo y la construcción de paz, una fuerte formación en el marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos, así como una vasta experiencia son otros de los requisitos que plantean las organizaciones. Asimismo, el conocimiento de los territorios y formación en enfoques de género, etario y étnico para aplicarlos en la defensa de los derechos humanos en el país.



Ana María Rodríguez, en nombre de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, dijo que tienen varias preocupaciones sobre la terna que presentó el presidente Duque para elegir al nuevo o nueva Defensora del Pueblo. “Nos preocupa la falta de independencia que se ve en los tres candidatos, aunque ya una de ellas renunció”.



Dijo que hay una “evidente cercanía” con el Presidente o con los sectores del Gobierno, en contravía de los criterios de independencia que las plataformas defienden. “Nos preocupa que ninguna de las tres personas pueda dar garantías”, agregó.



También señaló preocupación en que, al parecer, las dos mujeres ternadas parecían estar de “relleno” y no como candidatas fuertes a ocupar el cargo, pues el candidato que ha recogido los favoritismos de los partidos políticos desde el principio es Carlos Camargo. “Estamos hablando de una terna en la que las mujeres no están compitiendo en las mismas condiciones”, aseguró Rodríguez.



Dijo, además, que en Colombia hay suficientes abogadas con preparación para ejercer una Defensoría del Pueblo incluso mejor que quienes ya han estado en ese cargo.



También cuestionaron la ideoneidad de los candidatos, pues mientras Camargo tiene formación en temas electorales, Myriam Carolina Martínez la tiene en temas de negocios, comerciales y financieros, por lo que para las organizaciones ninguno muestra la trayectoria, cercanía o conocimiento que el cargo requiere.



Para la elección del Procurador General de la Nación, las plataformas de derechos humanos sugirieron criterios similares a los del Defensor. Señalaron que ambos conforman el Ministerio Público y allí radica su importancia, en un momento en que en el país aumentan las violaciones a derechos humanos.



Soraya Gutiérrez agregó, además, que el Procurador debe tener formación en derecho administrativo y un fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción, así como suficiente independencia para investigar ese tipo de conductas y para proteger los derechos humanos frente a cualquier poder, incluso el del Ejecutivo.



Asimismo, que quien llegue al cargo debe velar por la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues dadas las condiciones de pobreza y desigualdad que se han agravado con la pandemia, la Procuraduría debería ejercer un papel de vigilancia de la garantía de estos derechos, dijo.

